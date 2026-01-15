¡È±Ê±ó¤ÎÃæÆóÉÂ¡É¤ò¤¨¤°¤ë¸ÅÂôÎÉÂÀ¤Î¿¿¹üÄº¡Ä¹õÎò»Ë¤ò¸«»ö¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù
ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎºÆ²ñ¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡×¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á ¢¨TVer¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®¡¿FOD¤Ç¼¡ÏÃÀè¹ÔÇÛ¿®)¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
UFO¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢80Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¾Ð¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ÚÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û3¿Í¤Îµ²±¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«
Â¿ß·Êª»º¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦µÈ°æÍºÂÀ(È¿Ä®Î´»Ë)¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â£ÏÅ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÆÍÁ³ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬»Å»ö¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢¼«ÂðÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÍºÂÀ¡£
±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£´¬È¥(Âç¿¹ÆîÊþ)¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ÈÊÐ¶þ¤µ¤Ç½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö·úÀß¸½¾ì¤«¤é¿Í¹ü¡£Ã°ÊÕ»Ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¤ê¼ç¡¦µÆ¸¶µª²ð(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1988Ç¯¤ÎÃ°ÊÕ»Ô¡£2³Ø´ü¤Î½éÆü¡¢ÌîµåÉô¤òÂàÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¡Ö¥æ¥ó¡×¤³¤ÈÍºÂÀ(Âç³Ñ±ÑÉ×)¤Ï¡¢±Ç²è¸¦µæÉô¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ö¥Á¥§¥ó¡×¤³¤ÈÈ¥(ÀÄÌÚÁÕ)¤È¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤³¤Èµª²ð(ÆâÅÄßê²»)¤«¤éÆþÉô¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥æ¥ó¤Ï2¿Í¤ò¡Ö¤ª¤¿¤¯¡×¤È¸«²¼¤·¡¢¥Á¥§¥ó¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ØÎ×»þ¶µ»Õ¤ÎµÜ²¼Ì¤»¶(ÌÚÎµËãÀ¸)¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¡¢2¿Í¤òÃçºÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¸«¹û¤ì¤ë¥Á¥§¥ó¤È¥¥ó¥Ý¡¼¡£
»þ¤Ï¸½Âå¤Ø¡£ÍºÂÀ¤Î¸µ¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤«¤éµ¯ÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£°ìÊý¤ÎÈ¥¤â¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î2¿Í¤Ïµª²ð¤ÎÍýÍÆ¼¼¤òË¬¤ì¤ë¡£ºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶õµ¤¤¬ÁÉ¤ë3¿Í¡£¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ã°ÊÕ»Ô¤òË¬¤ì¤¿ÍºÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¯¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£µª²ð¤¬¼«Âð¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦»æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¼Ì¿¿¤¬¡£
37Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢Ã°ÊÕ»Ô¤Ø¡£²áµî¡¢±Ç²è¸¦µæ²ñ¤ÎÉô¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¡¼¥éàÝàê¡×¤È¤¤¤¦µÊÃãÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¾ã¤ÎÅ¹°÷¡¦À¾ÌîÇòÇÏ(Ê¡ËÜè½»Ò)¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ä±Ç²è¥Í¥¿¤Ê¤ÉÅö»þ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë3¿Í¡£¤ä¤¬¤ÆÏÃ¤Ï¡¢Éô³è¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ø°Ü¤ê¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¿Í¹ü¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼Â¤ÏÇòÇÏ¤¬¤½¤ÎÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¸½¾ì¤ØµÞ¹Ô¤¹¤ë3¿Í¤ÈÇòÇÏ¡£¹©»ö¸½¾ì¤ÎÅ¥¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡ûÊüÁ÷Á°¤Î¡È·Ù¹ð¡É¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿!
º£ºî¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡Ù¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÊüÁ÷Á°¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡È·Ù¹ð¡É¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿!
¸ÅÂô»á¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡ÖÃæÆóÉÂÁ´³«¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯Áò¤êµî¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤·¤«âÁ(¤Þ¤Ö)¤·¤¯¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¡¢ÌÂ¤¨¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤»¤ß¤ó¤Ê¤â±Ê±ó¤ÎÃæÆóÉÂ¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×
¤½¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ë¥à¥º¥à¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡Ä¡£
¤¤¤ä¡£¡Öºòº£¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ´·²¤ËÌÌÇò¤¤!¡×¤È´¶¤¸¤¿Á°Äó¤Ç¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤¢¤ÀÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¡×¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤Ï¥µ¥â¡¦¥Ï¥ó¡¦¥¥ó¥Ý¡¼¡¢¡Ö¥æ¥ó¡×¤Ï¥æ¥ó¡¦¥Ô¥ç¥¦¤«¤é¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤¬Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈA¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¢¥µ¥â¡¦¥Ï¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ô¥ç¥¦¤é¹ë²Ú¥È¥ê¥ª¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤âÈ¿Ä®¡¢Âç¿¹¡¢ÄÅÅÄ¤È¹ë²Ú¥È¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤Ë¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤«¤é¤«¤Ö¤»¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¨¡¨¡¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²¿¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤«?
¤Þ¤º¡¢Åö»þ¤Î¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤¬¹¥¤¤«¤È¤¤¤¦ÇÉÈ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É®¼Ô(¢¨1972Ç¯À¸¤Þ¤ì)¤âÅö»þ¡¢Ã¯¤¬Ì¥ÎÏÅª¤«¤ò¤µ¤ó¤¶¤óÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢·ö¡¹ëà¡¹(¤±¤ó¤±¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯)¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë(·ë²Ì¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ô¥ç¥¦¤òÁª¤ó¤À)¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç±é¤Î3¿Í¤â·àÃæ¤Ç¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷ÀÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥»¥¤¥é¡¢¥Õ¥é¥¦¡¦¥Ü¥¦¡¢¥Ï¥â¥ó¤ÎÃ¯¤¬¤¤¤¤½÷¤«¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è»£±Æ¤Ç¼«Ê¬Î®¤Î¥«¥ó¥Õ¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¡ÄÀµÄ¾¡¢É®¼Ô¤â¤³¤ì¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¤Ã¤Ý¤¤Æ°¤¤ò³§¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤¢¤Î»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡£
¨¡¨¡¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿É÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹õÎò»Ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤(¢¨¤³¤Î¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë)¡£Â¾¤Ë¤â¡¢±Ç²è¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤»¤Ð¥¤¥ó¥Æ¥ê´¶¤¬½Ð¤»¤ë´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤â¡¢¤è¤¯¤³¤ì¤é´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ¥¤¥¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£
ºòº£¡¢80Ç¯Âå¤ò²û¤«¤·¤¬¤ë¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯·Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç80Ç¯Âå¤ò²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæÆóÉÂÅªÉôÊ¬¤ò¤¨¤°¤ë¤Î¤¬°Û¾ï¤Ë¹ª¤ß¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸ÅÂô»á¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤Ç¡¢¹õÎò»Ë¤ò¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¡×¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤Î¤¢¤ëÂè1ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ü¡Ö¥¬¥ó¥Ï¥é¡×¡á¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤¬¥Ð¥º¤ë
º£ºî¤Ï¡¢¸ÅÂô»á¤¬¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÅÂô»á¤¬±Ç²è¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥¥µ¥é¥®¡Ù¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Ø¥¥µ¥é¥®¡Ù¤Ï¡¢¼«»¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ç¡·î¥ß¥¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿5¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¥ß¥¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ëÌ©¼¼¿äÍý·à¤À¤¬¡¢¹½Â¤¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î¡ØÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤ä¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¸øÌ±´Û¤Ç¤Î±Ç²è¸ø³«»þ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡È¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×(¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë)¡Ä¡Ä¡É¤ÈÀä¶ç¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¡¼¥éàÝàê¡×¤ÎÅ¹Ì¾(¢¨²ÆÌÜ²í»Ò¡¢ºæÀµ¾Ï½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Ç¥´¥À¥¤¥´¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¬¥ó¥À¡¼¥é¡×)¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤·Ý¤¬¡Ø¥¥µ¥é¥®¡ÙÅö»þ¤è¤ê¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤ÈÉúÀþ¡£¡Ø¥¥µ¥é¥®¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê½çÈÖ¤Ë¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì²ó¼ý¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦²ó¼ý¤¹¤ë¤ó¤À?¡×¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉúÀþ¤¿¤Á¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢Ìë¶õ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿À±¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆÀ±ºÂ¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
·èÄêÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¸ÅÂô»á¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¢¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤À¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Í¥¿¤ÇÏÃ¤·Áê¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¦¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÇ®¤¯Ä¹¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¥¬¥ó¥Ï¥é¡×¡á¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¤³¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¬¥ó¥Ï¥éwww¡×¡Ö²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¤¢¤ì¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¶¯¤¤¡£SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¡õSNS¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤â¤¦°ìÈÌÅª¤À¤«¤é¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉúÀþ¤ÎÂ¿¤µ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¥¿¥¤¤È¼þ²ó¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò½é²ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÌÜÌöÇ¡¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é²ó¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë°Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡û½µ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¸«¤¿¤¤¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡È³Ú¤·¤¤¡É¥É¥é¥Þ¡×
¸ÅÂô»á¤Ï¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÝ¤Ã¤Æº£ºî¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¼ºí©»ö·ï¤âUFO¤â±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¡¢¤É¤Îµ²±¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤«¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢80Ç¯Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤µ¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢½µ¤Î¿¿¤óÃæ¤Î¿åÍËÆü¡¢Èè¤ì¤¿Ìë¤Ë²¿¤«¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁØ¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¸ÅÂô»á¤Ï¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤òºî¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤â¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡£¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÅÂôÎÉÂÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÉ®¼Ô¼«¿È¤â¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë(?)¡¢¡Ö¥³¥µ¥Ï¥é¡×¡á¡Ö¸ÅÂôÎÉÂÀ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ê¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢½é²ó¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡£Âè2²ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
°áÎØ¿¸°ì ¤¤Ì¤ï ¤·¤ó¤¤¤Á ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸å¤Ëµ¢¹ñ¡£»¨»ï¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖORICON NEWS¡×¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°HP¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¡ÖJEN¡×¡¢½ñÀÒ¡Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤ï¤»¤ëÅìµþÁªÈ´¥°¥ë¥á2014¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¤¤¤«¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡×(¥Í¥¿Äó¶¡)¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ´ë²è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
