¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³¹Ãæ¤Ç¤Î¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û19ºÐK-POPÈþ½÷¡Ö³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È
¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤ËÐÊ¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÌÀ¤ë¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¹õ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¾æ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«Â¿¿ô¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Í§¿Í¤È¸ª¤òÁÈ¤à¸å¤í»Ñ¤äÌ²¤ëÇ¡¢¾®äÆÊñ¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÈþ½÷È¯¸«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
