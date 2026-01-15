Æ°¤½Ð¤·¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯µÄ°÷Èë½ñ¤¿¤Á¡¡¡ÖÍîÁª¤¹¤ì¤Ð¼º¿¦¡×¤Î¸½¼Â¤¬¡Ö¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬2026Ç¯1·î14Æü¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡Ê23Æü¾¤½¸¡Ë¤ÎËÁÆ¬¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Î·è°Õ¤ò¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¡¢Áªµó¤ÎÀèÊ¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµÄ°÷Èë½ñ¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÍî¤ò¤«¤±¤ÆÆ®¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÁªµóÀï¤Î»Ñ¤¬»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍîÁª¤¹¤ì¤ÐµÄ°÷¤È¤È¤â¤Ë¼º¿¦¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ï¡¢Èë½ñ¤Î¡Ö¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿Í¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î2¿Í¤ÎÈë½ñ¤«¤é¸«¤¿¡Ö¹ñ¤ÎÀ¯¼£¸½¾ì¡×¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
Èë½ñ½¤¶È¡¢¡ÖÅìµþ¤ÎµÄ°÷²ñ´Û¤Ç2³ä¡¢Áªµó¶èÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤¬µÄ°÷ÌÜ»Ø¤¹¡×
Ìµ½êÂ°¤ÎÊ¡Åç¿µý½°±¡µÄ°÷¡Ê55¡Ë¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄ¹îÅÐ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£14ÆüÄ«¤âÉ¹ÅÀ²¼¤Î°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÊ¡ÅçÂåµÄ»Î¤È¡ÖÄÔÎ©¤Á¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£¿·Ç¯²ñÂ³¤¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢¡ÖËÁÆ¬²ò»¶¤«¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£12Æü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤«¤éÌë¤òÅ°¤·¤ÆÁªµó½àÈ÷¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¾Íè¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¶å½£¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø4Ç¯¤Î½Õ¡¢¡Ö¤¿¤ÀÆ¯¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ§¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¿å¸Í»ÔÆâ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Î¶õ¤²È¤Ë¿²ÂÞ¤ò¤â¤Ã¤Æ½»¤ß¹þ¤ó¤À¡£ÍîÁªÃæ¤ÎÊ¡Åç¿Ø±Ä¤Î¸©ÆâÆó¤«½ê¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï»äÀßÈë½ñ¤¬3¿Í¤ÇÆüÄøÄ´À°¤äÅÅÏÃÈÖ¡¢´ÇÈÄÎ©¤Æ¤Ê¤É¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÔÎ©¤Á¤ä»Ù±ç¼Ô¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£ÅÚÆü¤â¤Ê¤¯3¤«·î¡£¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤òÇ§¤á¤¿ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤«¤éÂåµÄ»Î¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¤ÎµëÍ¿¤¬½Ð¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¡¼
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬³¹Àë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ËèÄ«30¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¤¬´ú¤òÎ©¤Æ¤ÆÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤Î½©¤ÎÁªµó¤Ç¡¢Ê¡Åç»á¤Ï10ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¤ëÆÀÉ¼¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎµÄÀÊ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡¢3Ç¯¸å¤âÏ¢Â³ÅöÁª¡¢03Ç¯¤Î½éÄ©Àï°Ê¹ß8²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢4¾¡4ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶È»î¸³¤ò·Ð¤Æ2Ç¯¤Û¤É´ë¶È¤ÇÆ¯¤¡¢24Ç¯½Õ¤ËÀ¯ºöÈë½ñ¤È¤·¤ÆÊ¡Åç»öÌ³½ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
µÄ°÷²ñ´Û¤äÃÏ¸µ¤Ê¤É¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¯¼£²È»ÖË¾¤ÎÈë½ñ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¤Ï2³ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î»äÀßÈë½ñ¤ÏÈ¾Ê¬¤¬¹ñ²ñ¡¦ÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ÂåµÄ»Î¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤ò°ì¿Í¤Ç¼é¤ê¡¢ÂåµÄ»Î¤Ø¤Î´±Î½¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ËÆ±ÀÊ¡¢À¯ºöÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÅÄÈë½ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂåµÄ»Î¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤Ï¡¢¤Ê¤ª±ó¤¤¡£
¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÊÑÁ«¤ÈÊâ¤ó¤Ç25Ç¯Í¾¡¢¤¦¤Á¡Ö¼º¶È¡×¤â·×3Ç¯
¼¡¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸åÆ£Í´°ì¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹ÂåÍý¡Ê56¡Ë¤ÎÆ£´¬¹ÀÈë½ñ¡Ê59¡Ë¡£²ò»¶ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿10Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢Áªµó¶è¤Î¿ÀÆàÀî16¶è¤Î¸üÌÚ»Ô¤ËÁªµó»öÌ³½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢µÙÃæ¤«¤éÁªµó½àÈ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬23Æü¾¤½¸¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±²ò»¶¤Ê¤·¡×¤¬Í¿ÌîÅÞ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ²ñÊÄ²ñ¤Î12·î²¼½Ü¤«¤éÀµ·îÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¡£
µÄ°÷²ñ´Û¤ÏÆ£´¬¤µ¤ó°ì¿Í¤Ç¼é¤ê¡¢ÃÏ¸µ3¿Í¤È¤Î¡Ö4¿ÍÂÎÀ©¡×¤À¡£ÂåµÄ»Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹ñ²ñ¼ÁÌä¤ò½ñ¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿½¸¤á¤¬ÀìÌç¤À¤¬¡¢»öÌ³ºî¶ÈÁ´ÈÌ¤È¥´¥ß½Ð¤·¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤âÈë½ñ¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ëµÄ°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
Æ£´¬¤µ¤ó¤¬Ì±¼çÅÞ·Ï¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2000Ç¯²Æ¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯Ì±¼çÅÞÂåµÄ»Î¤¬¡ÖÈë½ñµëÍ¿Î®ÍÑ»ö·ï¡×¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢02Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÌ±ÅÞÂåµÄ»Î¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Èë½ñµëÍ¿Î®ÍÑ»ö·ï¤Ï¡¢¤³¤ì°ÊÁ°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤òÈë½ñÌ¾µÁ¤È¤·¤ÆÈë½ñµëÍ¿¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢04Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡¢¸øÀßÈë½ñ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î´«Í¶¡¢Í×µá¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£Æ£´¬¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ê¹ß¤Ï¡¢µëÍ¿¤¬¤é¤ß¤ÎÉÔÀµ¤Ï¼þ¤ê¤Ç¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¸øÀßÈë½ñ2¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢1993Ç¯¤ËÀ¯ºöÃ´ÅöÈë½ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£´±Î½¼çÆ³¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎË¡°ÆºîÀ®¤Î´·½¬¤Ë¡¢µÄ°÷¤Ë¤è¤ëÎ©Ë¡¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿»î¤ß¤À¡£Æ£´¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌîÅÞ¤À¤ÈÈë½ñ¤Ï4¡Á5¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ç¤â10¿Í°Ê¾å¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤½¤Î¸å¡£05Ç¯¤ËÃ´ÅöÂåµÄ»Î¤¬ÍîÁª¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¡¢2Ç¯¼å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¡£À¯¸¢¸òÂå¤ò·Ð¤¿ÌîÅÞÅ¾Íî¸å¤Î13Ç¯¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÃ´ÅöµÄ°÷¤¬ÍîÁª¡£ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÉÈ¶¸ß½õ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê½õ¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÏÅÞ¤Î»Ù±ç¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£09Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¸òÂå¤â´Þ¤á·×3¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ãÆ°¡×¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´±Î½µ¡¹½¤¬Í¿ÅÞ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×
14Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¸åÆ£»á¤Î»öÌ³½ê¤ËÄêÃå¤·¤¿¤¬¡£ÌîÅÞ¤ËÌá¤Ã¤¿Ì±¼çÅÞ¤ÏÊ¬Îö¡¢ºÆÊÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤ÄÂ¿ÅÞ²½¤Î»þÂå¤Ø¡£Æ£´¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¤Î»þÂå¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ì±¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡Ö´±Î½µ¡¹½¤¬Í¿ÅÞ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï½àÈ÷¡¦·Ð¸³ÉÔÂ¤ÇºÆ¤ÓÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¡£Å¾Íî¤·¤¿»þ¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡Ö143¿Í¤ÎÅöÁª1²óÀ¸¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤¬¤ï¤º¤«5¿Í¡Ê¸åÆ£»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÄ°÷¤¬¡¢¡Ö°Ì´¡×¤ò¤¤¤Þ¤Ç¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢½ñÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢Àµµ¬¤ÎºÎÍÑ¤Ø¤Î±þÊç¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈë½ñ¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¡×¤Î¸½¾õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡£ºÆ¤Ó¡ÖÃ»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ëÀï¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸·¤·¤¤³Ð¸ç¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¡¢À¯ºö¤Îºâ¸»ÏÀ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ì´¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤È»Ù»ý¤Ï³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
À¯¼£¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯¡¢µÄ°÷Èë½ñ¤Î¼Â´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¿û¾Â±É°ìÏº¡Ë
