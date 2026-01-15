¥ì¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¡¢63ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¥½¥íºî¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤ä¸½Âå¥¸¥ã¥º¤ÎÀº±Ô¤¬»²²Ã
¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¡¼¡ÊFlea¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHonora¡Ù¤ò¥Î¥ó¥µ¥Ã¥Á¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê3·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¹ñÆâÈ×¤âÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ã¥Á¥ê¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTraffic Lights¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£Æ±¶Ê¤Ï¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤È¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¶¦ºî¤À¡£¡ÖËÍ¤È¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¡ØTraffic Lights¡Ù¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºÇ½é¤ÎÆü¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¥¢¥È¥à¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥È¥à¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥ê¥º¥à¤È´¶³Ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¸ÀÍÕ¡¢¡ÉµÕ¤µ¤Þ¤ÎÀ¤³¦¡Êupside down¡Ë¡É¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¥¯¥½¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥½¤âÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª»ö¤Î¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ¤³¦¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥à¤ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤À¡×¡£
¡ØHonora¡Ù¤Çºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î±éÁÕ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥¿¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¥Þ¥¦¥í¡¦¥ì¥Õ¥©¥¹¥³¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¡¢¥¢¥È¥à¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Í¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥³¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥¤¥º¡Ë¤â¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØHonora¡Ù¤Ë¤ÏÁ´6¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥è¡¼¥¯¤Î¶¦ºî¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¡õ¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ø¥¤¥¼¥ë¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡õ¥·¥§¥¤¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥í¥Í¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò²ò¼á¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¡¿ºÆ¹½ÃÛ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖA Plea¡×¤òÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥Á¥ê¤¬¶â»úÅãÅª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBlood Sugar Sex Magik¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1991Ç¯¤Î¤¢¤ëÌë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥¬¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥À¥Û¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤ÇÍ§¿Í¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¼¤¯ºÅÌ²Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥È¥ê¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤½¤Î¤â¤Î¤òâÔÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡£
60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢É¬¤º¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö³Ú´ï¤â¤í¤¯¤ËÃÆ¤±¤Ê¤¤¥ä¥Ä¡¢¤¤¤ó¤Á¤¡¢¥í¥Ã¥¯¤«¤Ö¤ì¤Î¥Ý¡¼¥¶¡¼¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤ß¤Ê¡¢¿´¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Àº¿À¤Ë¡¢Æü¡¹¿¼¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤ËºÂ¤ê¡¢²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤òÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤«¤éÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¤è¡×¡£
