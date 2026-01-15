²¬»³»Ô¤¬Êª²Á¹âÆÂÐºö¤Ç»ÔÌ±¤Ë¸½¶â5000±ß¤òµëÉÕ¤Ø¡¡Áý³ÛÊ¬¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¡¡
²¬»³»Ô¤ÎÎ×»þ»ÔµÄ²ñ
¡¡²¬»³»Ô¤¬Êª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê¸½¶â3000±ß¤«¤é5000±ß¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬15Æü¡¢Î×»þ»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ÏÅö½éÊª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê¸½¶â3000±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºâ¸»¤È¤Ê¤ë¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Î¸òÉÕ³Û¤¬ÁÛÄê¤è¤ê16²¯±ßÂ¿¤¤60²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê³Û¤è¤ê2000±ßÁý³Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤ÎÎ×»þ»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å¾è¤»Ê¬¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢²¬»³»Ô¤ÏÁ´¤Æ¤Î»ÔÌ±¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê5000±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ï1·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡ÄÌÃÎ¤òÈ¯Á÷¤·¡¢2·îÃæ½Ü°Ê¹ßµëÉÕ¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£