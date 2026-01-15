Íè½µ19Æü¤Ë¤«¤±¶å½£¡Á´ØÅì¤Ïºù¤¬Ëþ³«º¢¤ÎÍÛµ¤¡¡²«º½¡¦²ÖÊ´¡¦Â¿ÀãÃÏÂÓ¤ÏÀãÊø¤ËÃí°Õ
Íè½µ19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºù¤¬Ëþ³«º¢¤ÎÍÛµ¤¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£½µËö18Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢½Õ¤Î»È¼Ô¡Ö²«º½¡×¤¬¶å½£¡ÁÅìËÌÆîÉô¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦Â¿ËàÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÈùÎÌ¤Ç¤¹¤¬²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÀãÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤À¤ì¡×¤ä²°º¬¤«¤é¤Î¡ÖÍîÀã¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æºù¤¬Ëþ³«º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ
Íè½µ19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¤Ï´¨Ãæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
17Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ï±«¤äÍë±«¡¢¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÍÛµ¤¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊ¡²¬¤Ï16¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
18Æü(Æü)¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤ÏÃÈµ¤Í¥Àª¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¿Ç¯¤Ï9¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢12¡î¤È3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£17Æü(ÅÚ)¡Á18Æü(Æü)¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤ÍÃå¤Ê¤ÉÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
19Æü(·î)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÃÈµ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ï17¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ï14¡î¤È3·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï11¡î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯1·î²¼½Ü¡Á2·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖ´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤À¤ì¡×¤ä¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë½ÕËÜÈÖ¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£20Æü(²Ð)¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÂç´¨(¤À¤¤¤«¤ó)¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Îñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢25Æü(Æü)º¢¤Þ¤Ç¤ÏµïºÂ¤ëÍ½ÁÛ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖÄ¹¤¯Åß¾·³¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
16Æü(¶â)¡Á17Æü(ÅÚ)¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤ËÃí°Õ
16Æü(¶â)¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¡¢±ø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¤Æü¤Ï²ÖÊ´¤ËÍ×Ãí°Õ
¤¹¤Ç¤ËÅìµþ¡¦Â¿ËàÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÈùÎÌ¤Ç¤¹¤¬¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹(ÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi¤è¤ê)¡£
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬º£Æü15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢2·î¾å½Ü¤Ë¶å½£¤äÅì³¤¤Ê¤É¤ÇÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï2·îÃæ½Ü¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÁá¤¤½ê¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤Æü¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£