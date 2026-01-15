¥É¥ë±ß158.60±ßÂæ¡¢²ðÆþ·Ù²ü¤âÄì·ø¤µ°Ý»ý¡¡¥È¥é¥ó¥×È¯¸À¼õ¤±¥É¥ëÇã¤¤¤â
¥É¥ë±ß¤Ï158.60±ßÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¡¢²ðÆþ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÄì·ø¤µ¤ò°Ý»ý¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬ºòÆü¤ËÂ³¤¤¤Æº£Æü¤â°ÙÂØÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ÙÂØ¥ìー¥È¤Î²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö·òÁ´¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤È¤ÎÉ¬Í×À¡×¤ò¶¯Ä´¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ158.20±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬±ßÇã¤¤¤Ï°ì»þÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Ï´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤Î²¼Íî¤Ë¿¨¤ì¡Ö°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡¢´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤È¤È¤â¤Ë±ß¤â¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¤ä¤ä¥É¥ëÇã¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥í¥¤¥¿ー¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
FRB¹â´±¤ÎÁê¼¡¤°¥¿¥«ÇÉÈ¯¸À¤ò¼õ¤±Áá´üÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ÎÇ¤´ü½ªÎ»5·î¤Þ¤Ç¤Ï¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤¤ç¤¦¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊÒ»³ºâÌ³Áê¤éÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î¸£À©È¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Ï¡ÖÃæ¿´Åª¸«ÄÌ¤·¼Â¸½¤Ê¤é·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¸¤ÆÍø¾å¤²¤Ç´ËÏÂÅÙ¹ç¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
