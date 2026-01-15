Íñ¡õ¥Ñ¥óÊ´ÉÔÍ×¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó8Ê¬¤Ç´°À®¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
²ÈÂ²¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£Íñ¤ä¥Ñ¥óÊ´¡¢µíÆý¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢º®¤¼¤¿¤ê´Ý¤á¤¿¤ê¾Æ¤¤¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ç¤â¤¹¤°ºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¶ñºà¤â¥·¥ó¥×¥ë¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç´°·ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¶ñºà¤Ï¤Ò¤Æù¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¡£¥ì¥ó¥Á¥ó8Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬ÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤°ºî¤ì¤ë²è´üÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¹É®¡§ÁáÆ£Àé¹É
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¿©³Ø»Î¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡£ Âç¼ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¿©Æ²±ÉÍÜ»Î¡¢ÍÌ¾¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¡¢¿©³Ø»Î¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤È·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¿©°é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°Ãæ¡£