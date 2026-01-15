º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¡Ç¯¤Ë2²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1²ó¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿º´µ×´Ö»á¡£¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBCÊüÁ÷¡¢À¤³¦¤ÎÎ¹¹ÔÀè20Áª¤ËÀÐÀî¸©¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¹¤è¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡£·óÏ»±à¤ä¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÅÁÅý¹©·Ý¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢º´µ×´Ö¤ÈBBC¤Î¥»¥ó¥¹¤¬»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡Èº´µ×´Ö¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤È¶âÂô¹Ô¤³¤¦¤¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£µÙ¤ß¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¼è¤ì¤½¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¶âÂô¤«¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÅß¤Í¡£Åß¤Ï¤â¤¦¶âÂô¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Àµ·îµÙ¤ß¤Î»þ¤â¶âÂô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ê¤Ç¤â¡ËÌ¼¤¬²Æì¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é²Æì¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶âÂô¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¡×¤Èº´µ×´Ö¡£¡Ö¶âÂô¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤Û¤ó¤È¡¢1ÆüÈ¾¤°¤é¤¤¤È¤«¤Ë¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢1ÆüÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÍ¼Êýµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¤Ã¤Æ»þ¡Ë¤Ç¤â²ó¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤Å¹1¸®¤°¤é¤¤Í½Ìó¤·¤È¤±¤ÐÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¤é¤µ¡£¤½¤ì¤¬¤Í¡Ê¤¤¤¤¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÃ»¤¤¡¢1Æü¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤ÏÇ®³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ç®³¤¤È¤«²£ÉÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£1ÆüÈ¾¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¶âÂô¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Å¹¤À¤±Í½Ìó¤·¤È¤¤¤Æ¡¢½É¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤È»×¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¡Ê°ÜÆ°Ãæ¤Î¡Ë3»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤Î¤¬°ìÈÖ»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°û¤ó¤Ç¡£¶âÂô¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖNOBROCK TV¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2·î¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò½ª¤ï¤Ã¤¿Íâ¡¹½µ¤°¤é¤¤¡¢¶âÂô¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¤¤¤Æ¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1²ó¤Ï²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¶âÂô¤Î»þ¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÊÔ½¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤º¤Ã¤ÈÊÔ½¸¤·¤Æ¤Æ½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¶âÂô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤ÏÊÔ½¸½ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¥¹¥Æ¥ë¥¹¶âÂô¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£