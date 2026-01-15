¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù½Ð±é¤ÎË§Â¼½¡¼£Ïº¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤Ç¡ÈÈ¾Ê¬¥¾¥ó¥Ó²½¡É¥·¥ç¥Ã¥È²ò¶Ø¡¡½Õ¸ø³«±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó1/2 ¡ÁRight Side of the Living Dead¡Á¡Ù
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§Â¼½¡¼£Ïº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó1/2 ¡ÁRight Side of the Living Dead¡Á¡Ù¤Î¡ÈÈ¾Ê¬¥¾¥ó¥Ó²½¡É¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛË§Â¼½¡¼£Ïº¤Î¡Ö¿ÍÎàºÇ¸å¤Î¡ÈÈ¾¥¾¥ó¥Ó¡É¡×
¡¡²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¡¢¿ÍÎàºÇ¸å¤Î¡ÈÈ¾¥¾¥ó¥Ó¡É¿·µÜÎ¶ÇÏ¡Ê¤·¤ó¤°¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë¤¬ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡£¡ÖÇÈÉ÷Î©¤Æ¤º¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÇÍè¤¿Âç³ØÀ¸¡¦±©ºÂÌÜ¡Ê¤¦¤¶¤á¡Ë¤¯¤ó¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥¾¥ó¥Ó¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬ËÖÈ¯¡£º®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤Ù¤¯Àï¤¤¤ËÄ©¤à¤Ï¤º¤¬¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î±¢¥¥ãµ¤¼Á¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤À¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¾¥ó¥Ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëBµé±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¾Ê¬¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤¿Ë§Â¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢º¸±¦¤ÇåºÎï¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤È¿Í´Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡È1/2¾õÂÖ¡É¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¹¥È¥á¥¤¥¯¤ò½Å¤Í´°À®¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥é¥ë»á¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÆü¾ï¤Îµ¡Èù¤ÎÉÁ¼Ì¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëµÓËÜ²È¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ë§Â¼¤Ï1998Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£BLUE LABEL½êÂ°¡£¥É¥é¥Þ¡ØàÝàê²°¤Î¿Í¡¹¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¼å¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Þ¤¹ ¡ÁÀÄ»ÖÀèÀ¸¤È¤Ø¤Ã¤Ý¤³¹â¹»µå»ù¤ÎÌîË¾¡Á¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØShe¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØMARS¡Á¤¿¤À¡¢·¯¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡Á¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°ì½µ´Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡£¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØPARALLEL¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¡ª¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¡¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤ä¡¢Prime Video¤ÎÎø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£º£ºî¤¬¡¢±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªº£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊMMJ¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢20¡Á30Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë·à¾ìÍÑ±Ç²è´ë²è¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖM CINEMA¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢µÆÃÏÉ±Æà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØV. MARIA¡Ù¡Ê2025Ç¯4·î¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Î³«´Û50¼þÇ¯µÇ°¾å±Ç¤¬Ï¢ÆüËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯½ª·ë¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Í£°ìÍýÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡ÖÈ¾¥¾¥ó¥Ó¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¡£ÉáÃÊ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Bµé±Ç²è¹¥¤MMJ¼Ò°÷¤ÎÌøÂôÂÀ²ð»á¤È¡¢MMJÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¡¢¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¹¥¤¤Î23ºÐ¡¦ÂÀÅÄ¤¨¤ê¤«»á¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦È¯°Æ¤·¡¢ÌøÂô»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢´ÆÆÄ¤òÂÀÅÄ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÂÀÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤¬¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢ÌøÂô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Û¥é¡¼¤äBµé±Ç²è¤òµù¤ê¡¢¡È´Ñ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¡É¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò´ÑµÒ¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡üµÓËÜ¡¦¥â¥é¥ë»á¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤è¤¯¤¾¡¢»ä¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×
¤½¤ì¤¾¤ìËÜºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÌøÂô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÂÀÅÄ´ÆÆÄ¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°¦¤È¾ðÇ®¤¬Ë½Áö¤¹¤ë´ë²è½ñ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤½¤¦´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤ä¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¡¢À§ÈóÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
