¥é¥¹¥È¥ï¥ó£Í¤¬£³Ï¢Æ¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¸£°úÌò¤ËÂè£±»ÍÈ¾´ü±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£¹£´¡óÁý
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë<9252.T>¤¬£³Ï¢Æ¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£¹～£±£±·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â£´£´²¯£±£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£·¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£µ²¯£±£²£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹£³¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£³²¯£²£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£²ÇÜ¡Ë¤ÈÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ÅÅÎÏ¤Î¼ê¿ôÎÁÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤ä¥êー¥É¿ôÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦ÈÎÇä·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢£Í¡õ£Á¤·¤¿¿·µ¬²ñ¼Ò¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¡£¤Þ¤¿¡¢£²£µÇ¯£¸·î´ü¤Î¸º±×Í×°ø¤À¤Ã¤¿Àè¹ÔÅê»ñÊ¬¤ò¼ý±×²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯£¸·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£±£¸£¸²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²£±¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£¸²¯£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£µ£·¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£±²¯£²£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¶£·¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS