´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐÈþ½÷¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤¬¡ÈÂè2¤ÎÊì¹ñ¡É¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ
´Ú¹ñ¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤ÎÈþ¿Í¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¡È¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ½÷¡É
µÈ¸¶ÃÎ»Ò´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¶½¹ñÀ¸Ì¿¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥º¤Ï1·î14Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¿ÎÀî»°»³¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥à¥µ¥ó¡Ë¥ï¡¼¥ë¥ÉÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿V¥ê¡¼¥°Âè4¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¥Ï¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¥¹¥³¥¢3-1¡Ê23-25¡¢25-22¡¢29-27¡¢25-16¡Ë¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¾¡Íø¤Î¼çÌò¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥ì¥¤¥µ¥à¤À¤Ã¤¿¡£¹¶·âÀ®¸ùÎ¨55.17¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤·èÄêÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î32ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤·¤«¤â¥ß¥¹¤ò¤ï¤º¤«1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£42ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥¹11ËÜ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¤Î¥ì¥Æ¥£¥·¥¢¡¦¥â¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤âÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¡£º£Æü¤Ï¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥³¡¼¥È¤ÇËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤¬¾å¼ê¤¯±¿¤ó¤À¡×¤È¾¡Íø¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ó°Ì¤ò·âÇË¤Ç¤¤¿Í×°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¡¼¥ÈÆâ¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÁá¤¯²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä©ÀïÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤êÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
3°Ì¤Î¶½¹ñÀ¸Ì¿¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤·¡¢2°Ì¡¦¸½Âå·úÀß¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï12¾¡10ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ39¡Ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀÜÀï¤ÎËö¤Ë1¾¡2ÇÔ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4¥»¥Ã¥È¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢µ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¡£
¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢ÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Î½ç°Ì¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ÇÈôÌö
¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÁÄÊì¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËIBK´ë¶È¶ä¹Ô¥¢¥ë¥È¥¹¤Ç°ìÅÙV¥ê¡¼¥°¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î±ï¤äÃ¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢À¿¼Â¤ÊÎý½¬ÂÖÅÙ¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÎÏ¤ÇÁÇÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£191cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹¶·â¤¬Ä¹½ê¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢2021Ç¯11·î¤ËIBK´ë¶È¶ä¹Ô¤«¤éÊü½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂåÂØ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥À¥ê¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®º²¤ò¸«¤»¤ë¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¤ÏÂàÃÄÁ°ºÇ¸å¤ÎV¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Î³«Ëë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â´°À®·¿¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÅØÎÏ¤·¤¿¡£´°Á´¤Ë¿·¤·¤¤¡È¥ª¡¼¥ë¥Ë¥å¡¼¡¦¥ì¥Ù¥Ã¥«¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ù¥Ã¥«¡£¤½¤Î¼«¿®¤Ï·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£15Æü¸áÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¹¶·â1°Ì¡Ê41.87¡ó¡Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó3°Ì¡Ê50.49¡ó¡Ë¡¢¹¶·âÁí¹ç4°Ì¡Ê43.19¡ó¡Ë¡¢ÆÀÅÀ5°Ì¡Ê510ÅÀ¡Ë¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¶½¹ñÀ¸Ì¿¤Î¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÈôÌö¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾¾¡¦µÈ¸¶´ÆÆÄ¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê»ØÆ³¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£¾õ¶·ÊÌ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÍÜ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶¼é¤Ç¤è¤ê¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢³«¤«¤ì¤¿¿´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶«¤Ó¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤È±ß³ê¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï¡Ö»ä¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¥ê¥ì¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÌõ¤¬Æþ¤ë¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤Ø¡¢¤¤Á¤ó¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¤È¤Î¸ÆµÛ¤â½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¤È¤ÏÎý½¬Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¥»¥Ã¥È¤´¤È¤ËÏ¢·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÀè¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥È¥¹¤ò¾å¤²¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿·¤·¤¤Àµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
