¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÂçÇÔ¤â¡ÄÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¡õ¹â°æ¹¬Âç¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¡Ö°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¡×

¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈDF¹â°æ¹¬Âç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÁ°È¾¤À¤±¤Ç4¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢69Ê¬¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â1¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢1¡Ý5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®Ìî¤È¹â°æ¤À¤¬¡¢¹â°æ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ä®Ìî¤Ï56Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä®Ìî¤ÏºòÇ¯11·î22Æü¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ¡Ê¸ø¼°Àï¤Ï4¥´¡¼¥ëÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øgladbach live¡Ù¤ÏÄ®Ìî¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë3ÅÀ¡ÊºÇ¹â1ÅÀ¡¢ºÇÄã6ÅÀ¡Ë¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¡Ë¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤Î¾ìÌÌ¤Ç1¡Ý4¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î2Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹â°æ¤Ë¤â¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë3ÅÀ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Åß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¹â°æ¤ÏÄ¹¤¤´·¤é¤·´ü´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤È¤â¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
