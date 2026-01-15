¡È72»þ´Ö¡É¤Ç2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¡ÄÂç¶âÀ±¸¥¾å¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¿·»Ø´ø´±¡ÖÀÕÇ¤¤ÈÈó¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤¬¡¢14Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡72»þ´Ö¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤ò´ú¼ê¤Ë¿ø¤¨¤¿²þ³×¤¬¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Çí¢ìë¤ò¤¤¿¤·¤¿¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ï¡¢¿·´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤Î²¼¤Ç¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥°¥ó¥À¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª·è¾¡ÃÆ¤òµö¤·¤Æ¡¢2¡Ý3¤ÇÂç¶âÀ±¤ò¸¥¾å¡£Á°´ÆÆÄ²òÇ¤¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤ËÂ³¤¡¢¹ñ²¦ÇÕ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤µ¤¨°¤¤·ë²Ì¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Èá·à¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤¤Ã¤È¡¢²æ¡¹¤Î¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈáÃ²¡£Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤¬»ØÆ³¤·¤¿B¥Á¡¼¥àÅÐÏ¿¤Î¼ã¼ê¤òÈ´Å§¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿µ¯ÍÑÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¡ÊÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿¡Ë¥¿¥é¥Ù¥éÀï¤Ç¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤¿¡£ÀÕÇ¤¤ÈÈó¤Ï¡¢»ä¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ä¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÅÚÍËÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²óÉü¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤ò³éË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÍÊ¸î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¡¢Èà¤é¤¬»ä¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ä»ÑÀª¤Ï´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Í×µá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»Ä¤ê¤Î2¤Ä¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÈCL¡Ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡¢¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÇÔËÌ¤ò¼ºÇÔ¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»Äø¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤ò¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Æü¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤ÇÔÂà¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£º£¤Ï¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¾¡¼Ô¤Î¥¯¥é¥Ö¡£ÄË¤Þ¤·¤¤ÇÔËÌ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¤³¤ì¤âÀ®¸ù¤Ø¤Î°ìÉô¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡Àï¤È¤Ê¤ë17Æü¤ÎÂè20Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò°Ê¤Æ¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡72»þ´Ö¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤ò´ú¼ê¤Ë¿ø¤¨¤¿²þ³×¤¬¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Çí¢ìë¤ò¤¤¿¤·¤¿¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Ï¡¢¿·´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤Î²¼¤Ç¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥°¥ó¥À¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª·è¾¡ÃÆ¤òµö¤·¤Æ¡¢2¡Ý3¤ÇÂç¶âÀ±¤ò¸¥¾å¡£Á°´ÆÆÄ²òÇ¤¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤ËÂ³¤¡¢¹ñ²¦ÇÕ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤ò³éË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÍÊ¸î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¡¢Èà¤é¤¬»ä¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ä»ÑÀª¤Ï´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Í×µá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»Ä¤ê¤Î2¤Ä¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÈCL¡Ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡¢¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÇÔËÌ¤ò¼ºÇÔ¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»Äø¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤ò¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Æü¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤ÇÔÂà¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£º£¤Ï¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¾¡¼Ô¤Î¥¯¥é¥Ö¡£ÄË¤Þ¤·¤¤ÇÔËÌ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¤³¤ì¤âÀ®¸ù¤Ø¤Î°ìÉô¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡Àï¤È¤Ê¤ë17Æü¤ÎÂè20Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò°Ê¤Æ¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£