HANA¡¢Amazon Music¤¬Áª¤Ö¡Ø2026 Artists To Watch¡Ù¤ËÁª½Ð
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
HANA¤¬¡¢Amazon Music¤¬Áª¤ÖÁ´À¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ø2026 Artists To Watch¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é49ÁÈ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏHANA¤¬Áª½Ð
Amazon Music¡Ø2026 Artists To Watch¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍ×ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é49ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏHANA¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤¬Â·¤Ã¤¿2026Ç¯¤Î¡ØAmazon Music: 2026 Artists To Watch¡Ù¤Ï¡¢¡ÖHOT J-POP¡×¡ÖK-Pop Now¡×¡ÖCountry Heat¡×¡ÖPlatino¡×¡ÖRotation¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢Amazon Music¤Î28ËÜ¤Î¿Íµ¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢49ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò°ìµó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ØAmazon Music: 2026 Artists To Watch¡Ù¤â¤¢¤é¤¿¤Ë¸ø³«¡£ËÜ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Áª½Ð¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿·¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÇ¿·¤Î³Ú¶Ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
HANA¤Ï¡¢¿Íµ¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÖHOT J-POP¡×¤Î¥«¥Ðー¥¢ー¥È¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¡¢¡ÖNON STOP¡×¤¬ËÜ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon Music¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØArtists To Watch¡Ù¤Ï¡¢ËèÇ¯»ä¤¿¤Á¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿49ÁÈ¤ÎÃíÌÜ¤Î¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¿Íµ¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¡¢Amazon Music¸ÂÄê¤ÎAmazon Music Originals¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡ØArtists To Watch¡Ù¤Ï¡¢Amazon Music¤Î¿Íµ¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥×¥êÆâ»Üºö¡¢²°³°¹¹ð¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤ÎÇØ·Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚArtists To Watch Á´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡Û
Adam Klobi
ASHEN
Azuleja
BabyChiefDoIt
Bebo Dumont
Braxton Keith
Chloe Qisha
Chris Patrick
Clara La San
Destin Conrad
Eddie Benjamin
EJAE
Elizabeth Nichols
Fcukers
florence road
Folk Bitch Trio
friqtao
Girl Tones
Girls Don¡Çt Sync
Gregor Hägele
HANA
Jamie MacDonald
JayDon
Joshua Slone
Josi
KAUTA
KETTAMA
Kushagra
kwn
Leatherette
Lou-Adriane Cassidy
lovehead
Max Styler
MEOVV
Miss Kaninna
Naalayak
Nazz
NewDad
Paraçek
PLUTO
PRESIDENT
Seyi Vibez
Sienna Spiro
Skye Newman
Sofia Monroy
sunday¡Ê1994¡Ë
VENGAYO
Yonatan Ayal
Zach John King
Zaynara
2026Ç¯¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢J-Pop¡¢R&B¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥«¥ó¥È¥êー¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥Æ¥ó¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¢K-Pop¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Amazon Music¤¬¼è¤ê°·¤¦ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ØAmazon Music: 2026 Artists To Watch¡Ù
https://music.amazon.co.jp/playlists/B0G4DVPRGN
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo/