AI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¥Ö¡¼¥àÅþÍè¡¢AIÉáµÚ¤Î¿·¤¿¤ÊÆÍÇË¸ý¤Ë¡½Ãæ¹ñ
¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖAI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¡×¤¬¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±AIÊ¬Ìî¤ÇµÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»ÔCES¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Hugbibi¤¬³«È¯¤·¤¿¥Õ¥¯¥í¥¦·¿AI¥Ú¥Ã¥È¡ÖJoobie¾®ÂëÓÂ¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ä´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¡¢¸ÄÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÅ»Ò´á¶ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎCES¤Ç¤Ï¡¢TCL¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ´ë¶È30¼Ò°Ê¾å¤¬AI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï²»À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÆ°¤¯½¾Íè·¿´á¶ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ³Ê¡×¡Ö´¶¾ð¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¥¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê³°´Ñ¤ËÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¥Á¥Ã¥×¤ä³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Hugbibi¤Î¡ÖJoobie¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿Êâ¤±¤ëÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¿¨³Ð¤ä²»À¼¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÊú¤¤·¤áÊý¤äÍÉ¤é¤·Êý¤Ë±þ¤¸¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢7Æü´Ö¤Î»ÈÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÀ³Ê¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Joobie¾®ÂëÓÂ
Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬ÅêÆþ¤·¤¿AI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¡ÖÃÒÇ½憨憨¡×¤Ï²»À¼ÂÐÏÃµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎAI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬¿ôÉ´¸µ¡Ê¿ôÀé±ß¡Ë¤«¤é1000¸µ¡ÊÌó2Ëü2500±ß¡ËÄøÅÙ¤ÈÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Ø¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾ï¤Ë±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¤ÏÅ¸¼¨²ñ¸þ¤±¤Î»îºîÉÊÃÊ³¬¤ò½ª¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬Æü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë