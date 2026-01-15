¾åÃÏÍºÊå¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó½Ð¤¿¤éÀ¨¤¤¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡×¡¡¡È¤ªÊõ¡É¥°¥í¡¼¥ÖÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼!!!!!¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó½Ð¤¿¤éÀ¨¤¤¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ªÊõ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó½Ð¤¿¤éÀ¨¤¤¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡×¾åÃÏÍºÊå¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¤ªÊõ¡É¥°¥í¡¼¥Ö
¡¡¾åÃÏ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºßMLB¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ö¡£Æ±Åê¼ê¤ÎÂåÌ¾»ì¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª²½¤±¤È¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÃÏ¿Þ¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#Àé²ìÞæÂç Áª¼ê #mets »È¤Ã¤Æ¤¿¥°¥í¡¼¥Ö ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Æ ÌÞÂÎÌµ¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤©¡Äw¤Ê¤ó¤Æ»ö¤À¤¤ º£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤è¡¼¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í ¤ªÊõ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤ªÊõÉô²°¤¬´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼!!!!!¤è¤«¤Ã¤¿¤Í ²ÈÊõ¤É¤ó¤À¤±Áý¤¨¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤ÇÆÏ¤¯¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
