¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤òÈ¯É½¡¡³«ËëÀï¤Ï¥Ñ3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ6»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¸òÎ®Àï½ª¤¨¤Æ¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï²°³°¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤·
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£³«ºÅµå¾ì¤ä»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë³«ËëÀï¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Æü14Æü¤Ë¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï15Ê¬¤´¤È¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆ±»þ¹ï¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆµåÃÄ¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±é½Ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°Ç¯Æ±ÍÍ¡¢½ë¤µ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë²Æ¾ì¤Î²°³°µå¾ì¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¤Ê¤·¡£¸òÎ®Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²°³°µå¾ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬16»þ¤è¤ê¤âÃÙ¤¤»þ´Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤È¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬10·î10Æü¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬10·î14Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£