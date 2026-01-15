Image: Pokémon Center UK Official Site

かっこよすぎる！！

株式会社ポケモンの海外法人であるポケモン カンパニー インターナショナルが、なんとレゴとコラボ。「LEGO® ポケモン」コレクションが発表されました。

相棒たちがボリュームたっぷりのレゴに！

登場したのは、ピカチュウ、イーブイ、そしてリザードン・フシギバナ・カメックスのカントー御三家セットの計3商品。

Image: Pokémon Center UK Official Site

Image: Pokémon Center UK Official Site

これ、どのセットもすごくよくできてます。「LEGO® ポケモン™ ピカチュウ＆モンスターボール」は、モンスターボールから出てくる瞬間を躍動感たっぷりに表現。ピース数も2,050ピースとなかなかのもの。

Image: Pokémon Center UK Official Site

「LEGO® ポケモン™ イーブイ」はシンプルな構成で、ピース数は587。首周りは可動するようですね。

Image: Pokémon Center UK Official Site

そして、最ボリュームとなるのは「LEGO® ポケモン™ フシギバナ、リザードン、カメックス」。ピース数は驚愕の6,838と、あのホグワーツ城（6,020）よりも多い！ 総重量は8.4kgにもなるらしく、まさに大人のレゴの極みですね。

ノスタルジーとレゴ愛にあふれる「LEGO® ポケモン」コレクションですが、記事執筆時点では日本向けでの発売情報はなし。ちなみに価格はピカチュウが約3万8530円、カントー御三家セットは約12万4160円ほど。

海外ではポケモンデーにあたる2026年2月27日に発売予定。その日までに日本向けの情報があると嬉しいですね。というか、絶対出してください、お願いします。

