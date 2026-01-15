¡ÖÁªµó¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ã¤Æ600²¯±ß¡×¤½¤ì¤Ç¤â½°±¡²ò»¶¡¡¡Ö¼¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë²ò»¶¡¢2·î¤ËÅê³«É¼¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¶¯°ú¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë¡¢¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ê¤·¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÏÍ¿ÅÞ¤ËÎä¤ä¤ä¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦·ë¾ëÅìµ±»á¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤À¡£
¡Ö¼óÁê¤Î²ò»¶¸¢¹Ô»È¤Î»ÅÊý¤âÉÔ¹çÍý¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤À¤±
2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬14Æü¤ËÍ¿ÅÞ´´Éô¤Ë²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë¾ë»á¤Ï¡¢¡Ö¼óÁê¤Î²ò»¶¸¢¹Ô»È¤Î»ÅÊý¤âÉÔ¹çÍý¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¯¶É¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¡¢»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉâÆ°É¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢²ò»¶¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤µ¤¨¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍ¿ÅÞ´´Éô¤Ë¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤¬ºÇÄã¸Â¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏ¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤Ç¤â¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤È¤âÁªµó¶¨ÎÏ¤»¤º
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¾ë»á¤ÎÈãÈ½¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ö¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤½¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¤Þ¤º¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡¢¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö50µÄÀÊ¤òºï¸º¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î¶â³Û¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤35²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤³¤ÎÁªµó¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ã¤Æ600²¯±ß¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤Ë1²óÁªµó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½°µÄ±¡Áªµó¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È»²µÄ±¡Áª¤¬µîÇ¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Áªµó¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿600²¯±ß¿á¤Èô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÌä¤¦¤Î¤¬¡¢50²¯±ß¥«¥Ã¥È¤·¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¤È²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òµÞ¤¤¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ê¤·¡×¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÍ¿ÅÞÎ¥¤ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¡£Ï¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤È¤âÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¤»¤º¡¢¥¬¥Á¥ó¥³¤ÇÀï¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©¤½¤Î¤â¤Î¤¬·Á¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë
