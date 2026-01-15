HALCALI¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ì¤ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ò°ìµó¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡¡¡Ø¥¿¥ó¥Ç¥à¡Ù¤Ê¤É6ºîÉÊ
¡¡HALCALI¤¬¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ì¤ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë6ºîÉÊ¤ò¡¢ËÜÆü1·î15Æü¤è¤ê°ìµó¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ö¥µ¥Þー¥Ìー¥É¡×¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¡Ä¡Ä¡ÈÊ¿À®¡É²Æ¥½¥ó¥°¤Ê¤¼¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¡©¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¿¥ó¥Ç¥à¡Ù¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¡¦¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー¡Ù¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ½éÇÛ¿®¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¡¢Åö»þ¤ÎHALCALI¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢O.T.F¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë½é´üHALCALI¤Î³Ú¶Ê·²¤ò¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÇÛ¿®ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢HALCALI¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤â³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë