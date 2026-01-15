¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á±ê¾å¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ç±Ñ¹ñÊüÁ÷ÄÌ¿®Ä£¤Ë576·ï¤Î¶ì¾ð¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥È¤ÇÈ¿·â¡Ö¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë¡¢Èà¤Ï¤Ò¤É¤¤¡¢Èà¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×
¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç3-2¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÇË¤ê1st¥ì¥°¤òÀè¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2nd¥ì¥°¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÍ¥°Ì¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹çÃæ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÆü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ø²¡¤·½Ð¤½¤¦¤È¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Ùæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¹ÔÆ°¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ó¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤äÉ½¸½¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·È¿·â¤·¤¿·Á¤À¡£¡Ö¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë¡¢Èà¤Ï¤Ò¤É¤¤¡¢Èà¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤òÇÍÅÝ¤·Â³¤±¤¿¥Í¥Ó¥ë»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«¤é¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏOFCOM¤¬¡Øsky sports¡Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢OFCOM¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¶ì¾ð¤òÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£