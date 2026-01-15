¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃÝÌîÉöÂÀ¤äJ2ÂçµÜ¡¦¥Þ¥®¡¼ ¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤é¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ØÃ»´üÎ±³Ø¡¡JFA¼ã¼ê°éÀ®¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤âÇÉ¸¯
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï14Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃÝÌîÉöÂÀÁª¼ê¤é4Áª¼ê¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ØÃ»´üÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤Ï¡¢JFA¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¹Ô¤¦¡Ö°éÀ®Ç¯Âå±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È JFA ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ DREAM ROAD¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤âÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÁª¼ê¤ò³¤³°¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥àFC¤ØÁíÀª15Áª¼ê¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎUANL¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥â1907¤ØÁíÀª21Áª¼ê¤¬³¤³°¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃÝÌîÉöÂÀÁª¼ê(DF)¤ä¡¢J2ÂçµÜ¤Î¥Þ¥®¡¼ ¥¸¥§¥é¥Ë¡¼ Ï¡Áª¼ê(FW)¤é4Áª¼ê¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç³¤³°¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¡¦»²²ÃÍ½Äê¤Î4Áª¼ê
DF ÃÝÌîÉöÂÀ(¥¿¥±¥Î ¥Õ¥¦¥¿) ½êÂ°:¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô 2Ç¯
GK ¾¾±ºÂçæÆ(¥Þ¥Ä¥¦¥é ¥Ò¥í¥È) ½êÂ°:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18 ¹â¹»2Ç¯
MF ²ÃÌÐ·ëÅÍ(¥«¥â ¥æ¥¤¥È) ½êÂ°:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18 ¹â¹»2Ç¯FW ¥Þ¥®¡¼ ¥¸¥§¥é¥Ë¡¼ Ï¡(¥Þ¥®¡¼ ¥¸¥§¥é¥Ë¡¼ ¥ì¥ó) ½êÂ°:RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¹â¹»2Ç¯