¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë£²¾ì½êÏ¢Â³¤·¤ÆÉé¤±¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤¹¤°¤Ëº¸¾å¼ê¤ò¼è¤é¤ì°ìµ¤¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤Ï½éÆü¤«¤é£´Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÎ´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¡£°ÂÁ´¤Ë¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÎ´¤Î¾¡¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤¹¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£
¡¡Á´¾¡¤Ï¤ï¤º¤«£³¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Î°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë¡£ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¼ó¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾ì½êÁ°¤Î·Î¸ÅÎÌ¤âËÉÙ¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£¶¾¡£³ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Ï£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÍÍø¤Ë±¿¤Ù¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ÎÄ©Àï¤Î¼õ¤±¤ë¡£²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ï£¹¾¡£¸ÇÔ¤È¸ÞÊ¬¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÏË¾ºÎ¶¤Î£¶Ï¢¾¡¡£´°Á´¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¡£