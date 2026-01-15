²È·Ï¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¡ÖÆüËÜ¸ì¥á¥Ë¥åー¡×¤Ï¡È1064±ß¡É¤ËÂÐ¤·¡¢±Ñ¸ì¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö1800±ß¡×¤Ç¡ÈÆó½Å²Á³Ê¡É¤ÈÏÃÂê¡Ä¡ÖÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤ËÃÍÃÊ¤¬°ã¤¦¡×¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡© ¹ñÆâ³°¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤â³ÎÇ§
¤½¤â¤½¤âÆó½Å²Á³Ê¤È¤Ï
Æó½Å²Á³Ê¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¼«¹ñÌ±¤ÇÆþ¾ìÎÁ¤òÊ¬¤±¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÇÎÁ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢·ôÇäµ¡¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÌó1000±ß¡¢±Ñ¸ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÌó2000±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Â¦¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¥á¥Ë¥åー¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥éー¥á¥ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÌ£ÉÕ¤±¤ä¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÊÌ»ÅÍÍ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê²Á³Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó½Å²Á³Ê¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢Æó½Å²Á³Ê¤ÎÀßÄê¼«ÂÎ¤ÏË¡Åª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì±Ë¡¾å¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö·ÀÌó¤Î¼«Í³¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤«¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Á³ÊÀßÄê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ä¾¤Á¤ËË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ò°ìÎ§¤ËÆþÅ¹µñÈÝ¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËºÛÈ½¤Ç°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¸ìÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ä¥á¥Ë¥åーËÝÌõ¤Ê¤É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆó½Å²Á³ÊÉ½¼¨¡×¤Îµ¬À©¤Ï¡¢Æ±°ì¾¦ÉÊ¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤È³ä°ú²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸íÇ§¤òÍ¿¤¨¤ë¥±ー¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°À¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÆó½Å²Á³ÊÆ³Æþ¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢Æó½Å²Á³Ê¤òÆ³Æþ¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉ±Ï©¾ë¤ÎÆþ¾ëÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é¡Ö»ÔÌ±¤Ï1000±ß¡×¡Ö»ÔÌ±°Ê³°¤Ï2500±ß¡×¤È¤¹¤ëÆó½Å²Á³Ê¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶èÊ¬°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµï½»ÃÏ¤Ç¶èÊ¬¤¹¤ëÊý¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤äµþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¤Á¯¥Ð¥¤¥¥ó¥°Å¹¤¬ÆüËÜ¿Í¤äºßÆü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î³ä°ú¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÆó½Å²Á³Ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë°û¿©Å¹¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æó½Å²Á³Ê¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤Ë¤Ï²Á³ÊÀßÄê¼«ÂÎ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤ÎÀâÌÀ¤ä¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤äÆüËÜºß½»¼Ô¤ò³ä°ú¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¤Û¤¦¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô»þ¤ËÆó½Å²Á³Ê¤ËÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
