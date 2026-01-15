¡ÚÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Û¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤¬¡ÖÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡×¤ò°ú¤²¼¤²¡ª¡Ö·î¼ý40Ëü±ß¡×¤Î¾ì¹ç¡ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¡É¤Ï¤¤¤¯¤é°Â¤¯¤Ê¤ë¡©¡Ö10.0¡ó¢ª9.9¡ó¡×¤Ç»î»»
¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÏÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÈÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡É¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¸«¹þ¤ß
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ10.0¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤Æ9.9¡ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ú¤²¼¤²¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ´É¾¸·ò¹¯ÊÝ¸±»þÂå¡×¤Î1992Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤êÊÝ¸±ÎÁ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¡¢ºâÀ¯¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼ý»Ù¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ú¤²¼¤²¤ÎÊý¿Ë¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¡¢2026Ç¯1·îËö¤´¤í¤Ë·è¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê¼è¤êÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È·î¼ý40Ëü±ßÄøÅÙ¡É¤Î¿Í¤Ï¡ÈÇ¯´Ö2500±ßÄøÅÙ¡ÉÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À
ÅìµþÅÔºß½»¤Ç·î¼ý40Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¿Í¤Ï¡¢¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÎÊÝ¸±ÎÁ»»½Ð¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬¡Ö41Ëü±ß¡×¤Î¡Ö27Åùµé¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡ÖÂè2¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡×¤¬0.1¥Ñー¥»¥ó¥È²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢9.91¡ó¤«¤é9.81¡ó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»î»»¤¹¤ë¤È¡Ö41Ëü±ß¡ß9.81¡ó¡á4Ëü221±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î4Ëü631±ß¤è¤ê·î³Û¤Ç410±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç4920±ß¤Î·Ú¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï«»ÈÀÞÈ¾¤Î¾ì¹ç¡¢·î³Û205±ß¡¢Ç¯´Ö2460±ßÄøÅÙ¸º¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤Î¡ÈÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡É¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë!?
¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç10¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Î°åÎÅÈñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¡¢¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤è¤ê°åÎÅÈñ¤¬¸º¾¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë°åÎÅÈñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©´Ö¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤ä½êÆÀ¿å½à¤Îº¹¤¬ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¤ä»ö¶È¼ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¼èÁÈ·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊó¾©¶â¡ËÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¼Â»ÜÎ¨¡¢ÊÝ·ò»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸º¾¯Î¨¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤Î»ÈÍÑ³ä¹ç¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´»ÙÉô¤ò½ç°ÌÉÕ¤±¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾å°Ì»ÙÉô¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
³Æ»ÙÉô¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô»Ù±ç¶â¤Ë·¸¤ëÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ä¡¢Åö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¼èÁÈ¤Î·ë²Ì¤¬Íâ¡¹Ç¯ÅÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ÎÍøÍÑ¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔºß½»¤Ç·î¼ý40Ëü±ß¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó2500±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¤ä»ö¶È¼ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç·ò¹¯Â¥¿Ê¤È°åÎÅÈñÍÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
