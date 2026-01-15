¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¥¢¥¤¥É¥ë¤¬´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤òÄËÎõÈãÈ½¡£¥¥Ã¥«¥±¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤«
¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¿ÀÏÃ(SHINHWA)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯»Ò²½¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¡Ö½Ð»º¾©Îå¡×¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡×¤ÎÀ¸³è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤½ÐÀ¸Î¨¤Î¿´ÇÛ¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¼ã¼Ô¤Î¼«»¦Î¨¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Ð¸ç¤Î¤¢¤ëÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ã¤È»º¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤¬Àè¤À¡×¤È¤·¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Î¿ô»ú²óÉü¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¸½¹ÔÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÈà¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÉÍý¤È²ðÆþ¤âÉ¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡ÊÊüÃÖ¡Ë¤äµÔÂÔÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¶¯²½¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ºÇ¶á´ÑÍ÷¤·¤¿±Ç²è¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤ò¤¢¤ì¤Û¤É·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÇ¯¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÄÉ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ä¸ÉÎ©¤ÎÃæ¤Ç¸ß¤¤¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¹ç¤¦¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤¬´¶¤¸¤¿¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
Èà¤ÎÅê¹Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡Ö¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¡È»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä³³¤Ã¤×¤Á¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¤¬Àè¤À¡×¤È¤·¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤Ë»Ù»ý¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥ï¥ó¤Ï²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â·ëº§¤ä½Ð»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¡Ø²°º¬Éô²°¤ÎÌäÂê»ù¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤Þ¤º¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£