¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×Èþ¿Í¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾¸µ³¨Î¤²Ö¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×Èþ¿Í¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¡×ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¾¾¸µ¤Ï¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼º´¡¹ÌÚÂçÊå»á¡Ê¡÷daisuke.ssk¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ß¥Ë¾æ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾¸µ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é»¨»ï¡ÖRay¡×¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¡¿È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌó6Ç¯Ì³¤á¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»°°¦¿åÃå³Ú±à¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾¾¸µ³¨Î¤²Ö¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡¾¾¸µ³¨Î¤²Ö¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê
