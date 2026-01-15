HYBE vs¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É ¡¢260²¯¥¦¥©¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁÊ¾Ù¤¬2·î12ÆüÈ½·è¤Ø
HYBE¤È¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¤³¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó¸µADORÂåÉ½¤Î´Ö¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Å¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤¬Ìó260²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó28²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¼°Çã¤¤¼è¤êÀÁµá¸¢¡Ë¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏÊýË¡±¡Ì±»ö¹çµÄ31Éô¡Ê¥Ê¥à¡¦¥¤¥ó¥¹ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï1·î15Æü¡¢HYBE¤¬Äóµ¯¤·¤¿³ô¼ç´Ö·ÀÌó¤Î²ò½ü³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤È¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½Â¦¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÂå¶âÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÊÛÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½Éô¤ÏÁÐÊý¤ÎºÇ½ª¼çÄ¥¤òÄ°¼è¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö2·î12Æü¤ËÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎË¡Äî¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÐÊý¤Î·ã¤·¤¤±þ½·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
HYBEÂ¦¤Ï¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤Î¹Ô°Ù¤òÌÀ³Î¤Ê¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤À¤È¼çÄ¥¡£HYBEÂ¦ÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤ËÇË³Ê¤ÎÊó½·¤ÈÁ´¸¢¤òÊÝ¾ã¤·¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯µÄÄ¹¤Ï»äºâ¤Þ¤ÇÅê¤¸¤Æ³ô¼°¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·Èï¹ð¤é¤ÏNewJeans¤òÏ¢¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢À¤ÏÀÀï¤äÁÊ¾Ù¤ò´ë²è¤·¡¢²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä³Æ¼ïÊ¸½ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»¨ÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¤Ë»ðÌä¤·¡¢Åê»ñ²È¤òÃµ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¹Ô¹Ô°Ù¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢³ô¼ç´Ö·ÀÌó¤Î¸úÎÏ¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£ÀÕÇ¤¤Ï¥ß¥ó¸µÂåÉ½Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÏÀÍý¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥ß¥ó¸µÂåÉ½¡Ö¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤¿¾®Àâ¡ÄÅê»ñ²È¤Ë²ñ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½Â¦¤ÏHYBE¤Î¼çÄ¥¤ò¡Ö¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤À¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¸µÂåÉ½Â¦ÂåÍý¿Í¤Ï¡ÖHYBE¤Ï´Æºº¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é±½ÏÃ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î²ñÏÃ¤òµÓ¿§¤·¤ÆÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤Ë¤Ï»ý¤ÁÊ¬¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ²È¤Ë²ñ¤Ã¤¿»ö¼Â¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡È½Ð¤ë¹º¤òÂÇ¤Ä¡É¼°¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëÄù¤áÉÕ¤±¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃ²´ê½ñ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤ÏADOR¤ÈNewJeans¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¡£»äÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò°°ÕÅª¤ËÊÔ½¸¤·¤¿HYBE¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºÛÈ½Éô¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£±¿Ì¿¤Î2·î12Æü¡¢260²¯¥¦¥©¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢Ìó260²¯¥¦¥©¥ó¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Îµ¢¿ö¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤Ï¡¢ADOR³ô¼°13.5¡ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô»È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï2022¡Á2023Ç¯¤ÎADOR±Ä¶ÈÍø±×¤ò´ð½à¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤ë¡£
ºÛÈ½½ê¤¬HYBEÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤Ï¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ãÌó¶â¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥ß¥ó¸µÂåÉ½¤¬¾¡ÁÊ¤¹¤ì¤Ð¡¢HYBE¤Ïµð³Û¤Î³ô¼°Çã¤¤¼è¤êÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£