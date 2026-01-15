ALPHA DRIVE ONE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥«¥Ð¡¼¡¡¡ÈÄ¶Âç·¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¡ÚPHOTO¡Û
´üÂÔ¤ÎÂç·¿¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ALPHA DRIVE ONE¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØDAZED KOREA¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛALPHA DRIVE ONE¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¡õ°§»¢¸ø³«
É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¿Í¤é¤·¤«¤é¤ÌÍî¤ÁÃå¤¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢»ïÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ê¶õµ¤´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢1·î12Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ç¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFREAK ALARM¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢¡ÈÄ¶Âç·¿¿·¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Ï1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POP¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þALPHA DRIVE ONE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2025Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ºÇ½ª½ç°Ì½ç¤Ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡¢¥¥à¡¦¥´¥Ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Î8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢ALPHA¡ÊºÇ¹â¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¡Ë¡¢DRIVE¡Ê¾ðÇ®¤È¿ä¿ÊÎÏ¡Ë¡¢ONE¡Ê°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖK-POP¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¬¤·¤Æ¡ÖALD1¡×¤È¤â¡£2026Ç¯1·î12Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤ÇÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£