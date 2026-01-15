Ì¤·Ð¸³¤Î»Ò¤É¤âÂÐ¾Ý¤ÎÌîµåÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹áÀîÌîµå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò2·î22Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡¹áÀî¸©ÌîµåÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤È¹áÀî¸©¹âÌîÏ¢¤Ê¤É¤Ï¡¢2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë´Ýµµ»Ô¤Î¥ì¥¯¥¶¥à¥Üー¥ë¥Ñー¥¯´Ýµµ¤Ç¡Ö¹áÀîÌîµå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸áÁ°9»þ～¸á¸å0»þ¡Ë
¡¡º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿ÔÀ¿³Ø±à¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤¿¤êÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤â°ì½ï¤Ëµå¾ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Å¼°Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»µå»ù¤Î¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¤ÇÌó12Ëü5000¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2015Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4Ëü¿Í°Ê¾å¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤Ç¤â2015¿Í¤ÎÌó1600¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï1300¿Í¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¹âÌîÏ¢¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£