¡ÈWBC2Ï¢ÇÆ¡É·Ð¸³¤Î´äÂ¼ÌÀ·û»á¤¬´¶¤¸¤¿ÃæÆîÊÆ¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¡©¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¦¡×
¡¡¸µMLB¥ì¥¤¥º¡¢NPB¥ä¥¯¥ë¥ÈOB¤Î´äÂ¼ÌÀ·û»á¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÅÄÃæÂçµ®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÃæÂçµ®¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃæÆîÊÆ¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î2Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëWBC¤¬º£Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£´äÂ¼»á¤Ï06Ç¯¡¢09Ç¯¤ÎWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¦¥¥å¡¼¥Ð¤Ê¤ÉÆîÊÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤â¶¯¹ë¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£´äÂ¼»á¤ÏÃæÆîÊÆ¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡¡¡Ö¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆîÊÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾è¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£