¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡1·î12Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥â¥È¡£¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤¢¤ë¼ïÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤¬Â¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡Ö40Âå¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ30Âå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¤¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤³¤½Âç¹¥¤¤Ê°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤â40ºÐ¡£¤½¤Î40ºÐ¤«¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Ï40ºÐ¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³Ã£¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò±Û¤¨¤ë¡Ä40Âå°Ê¹ß¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º1¸Ä´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡Ö40ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¼«»¿¡£¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤È¡£40ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£