ÃæÎ®²ÈÄí¤Î28ºÐ½÷À¡ÖÃæ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÆüËÜ¤Î±Ê½»¸¢¤Ï¡ÖÈþÂç¡×¤ÇÇã¤¨¤ë¡© Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡È¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤ÊÇ§Äê¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤Î¾×·â
½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ï2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¤ÇÌó90Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡×¤¬µÞÁý¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÈþÂç¡×¤Ø¤Î½¸Ãæ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ÎÂçÉý¤ÊÍ×·ï´ËÏÂ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²Ú¶£100Ëü¿Í»þÂå¡¡¿·Ãæ¹ñÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ç·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±Ê½»¸¢¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤ò¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¾Ú¸À¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¯¡£¢¨ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼èºà¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¸ª½ñ¤äÇ¯Îð¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþÂç¡×¤ËÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸µÞÁý
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¡½¡½¡£¤È¤¢¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì½Ö¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¤¿¤á¤é¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¶õµ¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¾²¤Î¾å¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬ÌÛ¡¹¤È³¨¤òÉÁ¤¡¢¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡³¨¤òÉÁ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÂç¤¬¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ½È÷¹»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤·¤«»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÈþÂç¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈþÂç¤¬º£¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ä°Õ³°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¼þÊÕ¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤ä¤±¤ËºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÂç³ØÍ½È÷¹»¤ä¤éÈþÂç¥³¡¼¥¹¤ä¤é¡¢¤½¤ì¤é¤·¤´ÇÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿Íµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°µ¡¤«¤éº£¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¹â¤¤Í½È÷¹»ÈñÍÑ¤òÊ§¤Ã¤ÆÄÌ¤¤¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ËÎå¤à¤Î¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Î¤³¤È¡£Èà¤é¡¢Èà½÷¤é¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÆ°µ¡¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÈþ½Ñ·ÏÂç³Ø¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¡Ê³Æ¹»¤ÇÎ±³ØÀ¸¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¡Ë ½Ð½ê¡§ ³Æ¹»¤Î¸øÉ½»ñÎÁ¡Ê2024Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÆü·Ð¤¬ºîÀ®¡£ÁÒÉß·Ý½Ñ²Ê³ØÂç¤Ï22Ç¯5·î»þÅÀ
Åìµþéº½ÑÂç³Ø245¿Í¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø462¿Í¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø448¿Í¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø692¿Í¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø823¿Í¡¢Ê¸²½³Ø±àÂç³Ø420¿Í¡¢Ì¾¸Å²°·Ý½ÑÂç³Ø155¿Í¡½¡½¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÈþ½Ñ·ÏÂç³Ø¤Çº£¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬µÞÁý¤·¡¢Á´Î±³ØÀ¸¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤¬³Æ¹»¤È¤â¸®ÊÂ¤ß7³äÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼èºàÈÉ¤ÎÄ´ºº¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÈþÂç¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö±Ê½»¸¢¼èÆÀ¡×¡©
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â°Û¾ï¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËÃæ¹ñ¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÂç¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Îµ¢¤êÆ»¤«¤éÂ³¤¯µ¿Ìä¡£¤ä¤Ï¤êÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢µ¼Ô¤Ï1¤Ä¤Î¾Ú¸À¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÈþÂç¿Íµ¤¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ø±Ê½»¸¢¼èÆÀ¡Ù¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±°Ü½»»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤¢¤ë½÷À¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ïµ¼Ô¤Ë¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈþÂç¿Íµ¤¤È±Ê½»¸¢¡½¡£¤³¤ì¤¬°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡£¾¯¤·¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¤·¤¿½÷ÀÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¸æÎé¤À¤±¤ò½Ò¤Ù¡¢ÇØ·Ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤í¤¦¤Èµ¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢Èþ½Ñ·Ï¤ÎÂç³Ø¤¬½¸¤Þ¤ëµþÅÔ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Çµ¢¹ñ¤â¡¢¤¢¤¤é¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï2026Ç¯¡¢ºßÎ±Ãæ¹ñ¿Í¤¬100Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î¸«¹þ¤ß ½Ð½ê¡§½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Î¸øÉ½»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÆü·Ð¤¬ºîÀ®¡£2025¡¢26Ç¯¤ÏÍ½Â¬
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
2024Ç¯10·î¡¢µþÅÔ»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¤ÎµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡£Æ±ÂçÂç³Ø±¡¤Ç¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö2Ç¯À¸¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷»ÒÎ±³ØÀ¸¡¢Íû²íðÃ¡Î¥ê¡¼¥ä¥ê¥ó¡Ï¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Íû¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñÆîÉô¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Î½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤È10ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤È¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæÎ®²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¶¯¤¤Æ´¤ì¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¦Êì¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Íû¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Î2019Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ì¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·è¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢±¿¤Ë¤Ï¸«Êü¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Íû¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëµ¢¹ñ¤ò·è¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹½£»Ô¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤Ë½¢¤±¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Ä¶È¤¬Â¿¤¤²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¼ÒÆâ¤Ë¥À¥é¥À¥é¤È»Ä¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¤âËèÄ«9»þ¤«¤éÌë9»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤·¤Ë²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂç³Ø±¡»î¸³¤ò¼õ¸³¡¢ºÆ¤Ó³ð¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î³ØÀ¸À¸³è
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Íû¤µ¤ó¤ÏÌó1Ç¯´Ö¡¢Ìå¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÃæ¹ñ¤Ç²á¤´¤¹¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤¤é¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¹Ô¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¼ýÂ«¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤¿µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡»î¸³¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£2023Ç¯4·î¤«¤éµþÅÔ¤Ç¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¾¯¤·¹Í¤¨Êý¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Íû¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤òÀ¸¤À¸¤¤Èµ±¤«¤»¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Íè¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
Âç³Ø±¡½¤Î»¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢2024Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿½¢³è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ð¤«¤ê¤ò10¼Ò¤Û¤É¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Åìµþ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íû¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ê¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡ÖËÜÂê¡×¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢2Ç¯Í¾¤ê¤È¤Þ¤ÀÆü¤âÀõ¤¤¡¢Íû¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö±Ê½»¸¢¡×¤Î¼èÆÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤Îºë¶Ì¤Î°Ü½»»Ù±ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î½÷ÀÃ´Åö¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈþÂç¿Íµ¤¤È±Ê½»¸¢¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍû¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÏÃ¤È¡¢¼èºàÈÉ¤ÎÄ´¤Ù¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È°ò¤Å¤ë¼°¤Ë¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥Ë¥áÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤ë³°¹ñ¿Í¤òÍ¥¶ø¡ÄÀ¯ÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÂçÉý¤ÊÍ×·ï´ËÏÂ
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Î2017Ç¯°Ê¹ß¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ÎÂçÉý¤ÊÍ×·ï´ËÏÂ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍû¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈþÂç¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÎ±³ØÀ¸¤Ë¤Ï²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï2017Ç¯¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤Î¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±Ê½»¸¢¤Î¼èÆÀ¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤ÊÆüËÜÂÚºß´ü´Ö¤ò½¾Íè¤Î5Ç¯¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë1¡Á3Ç¯¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó»º¶È¡×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢Íû¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÍ¥¶øºö¤â·èÄê¡£¡Ö½¢Ï«¥Ó¥¶¡×¼èÆÀ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»ö¼Â¾å°ú¤²¼¤²¤¿¤Û¤«¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤Ø¤ÎÌç¸Í¤â³«¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ËÆüËÜ¤Ç½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡ÖÆüËÜ±Ê½»¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÂç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÃæ¿È¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÇ§Äê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¹¤é¡¢¤ª¤ª¤è¤½¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¡ÖÈþÂç¥Ö¡¼¥à¡×¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÂÚºß¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¤¢¤ë¹ÔÀ¯½ñ»Î¤â¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÎÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤ÎÆâ¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤µ¤¨Â´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬·è¤á¤¿¡Ø¼çÍ×128Âç³Ø¡Ù¤Î¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤µ¤¨Â´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¾Ü¤·¤¯¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÎÇ§Äê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
³ØÎò¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤¬ÆÀÅÀ²½¡Ä¡Ö70ÅÀ°Ê¾å¡×¤Ê¤é¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤Ë
¿³ºº¤Ï¡¢³ØÎò¡Ê³Ø»Î¡¢½¤»Î¡¢Çî»Î¤Ê¤É¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¿¦ÎòÇ¯¿ô¡¢Ç¯¼ý¡¢Ç¯Îð¡¢ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡¢³Æ¹àÌÜ¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ö70ÅÀ°Ê¾å¡×¤Ê¤é¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤·²¾¤Ë¡Ö80ÅÀ°Ê¾å¡×¤Ê¤é¡¢ÆüËÜÂÚºß³«»Ï¤«¤éºÇÂ®1Ç¯¤Ç±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÎ¾¿Æ¤ä²È»ö»ÈÍÑ¿Í¤ÎÂÓÆ±¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¹ç·×70ÅÀ°Ê¾å¤Ç¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¡×¤Ë ½Ð½ê¡§½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Î¸øÉ½»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÆü·Ð¤¬ºîÀ®¡£¹âÅÙÀìÌç¡¦µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¥±¡¼¥¹
27ºÐ¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø±¡¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö55ÅÀ¡×¡ÄÇ§Äê¤Þ¤Ç¤Î¡È¥¬¥Ð¥¬¥Ð¡É¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë
¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÇºÇ¤âÇ§ÄêÎã¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¹âÅÙÀìÌç¡¦µ»½ÑÊ¬Ìî¡×¤Î¿Íºà¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£
²¾¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Î½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¸â¡Î¥¦¡¼¡Ï¤µ¤ó¡¢27ºÐÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£Ç¯¼ý¤Ï500Ëü±ß¤À¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Èà¤Î¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ²¿ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢½çÈÖ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¡¢¸â¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ´¶È¤·¤¿¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤¬ÆüËÜ¤ÎË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¼çÍ×128Âç³Ø¡×¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Ç10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë20ÅÀ¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¸â¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³ØÎò¤À¤±¤Ç¡¢´û¤Ë40ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤ËÇ¯Îð¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¼ã¤¤¿Í¤Û¤É³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢27ºÐ¤Î¸â¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï15ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤Ç¤â²Ã»»¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¡ÊÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³N2¼èÆÀ¼Ô¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¸â¤µ¤ó¤Ê¤é¤³¤ì¤âÅöÁ³³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¸â¤µ¤ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¹ç·×65ÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇ¯¼ý¤âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯¼ý¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢500Ëü±ß°Ê¾å¤Ê¤é15ÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Î¸â¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢15ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¸â¤µ¤ó¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ï80ÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢¸«»ö¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë80ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÂÚºß³«»Ï¤«¤éºÇÂ®1Ç¯¤Ç±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
ßõÎõ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤Î¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¡×¤ÎÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤ÎÀß·×¤¬´Ë¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
´ËÏÂ¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¡©¡ÄÇ§Äê¼Ô¿ô¤Ï¤ï¤º¤«10Ç¯¼å¤ÇÌó7ÇÜ¤Ë
Ãæ¹ñ¿Í¤Ê¤É¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤Ë¤µ¤¨Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡ÖÌ´¤Î¹ñ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Á°½Ò¤ÎÍû¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢ÆâÄê¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç²¿Ç¯¤«Æ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤â½½Ê¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´ËÏÂºö¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÎÇ§Äê¼Ô¿ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï3840¿Í¤À¤Ã¤¿¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇÌó7ÇÜ¤Î2Ëü8708¿Í¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£
¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¹ñ¿Í¤¬7³ä¶á¤¤1Ëü9228¿Í¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±çºö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿¤Ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·µ¬Æþ¹ñ¼Ô¿ôºÇÂ¿¡Ä²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖÎ±³Ø¢ª±Ê½»¡×¤Î¡È²«¶â¥ë¡¼¥È¡É
´û¤Ë¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔÆâºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¡¢¥Ë¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥¨¥¤¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î±Ê½»¸¢¤Î¼èÆÀ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤À¡£
Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Î²ÏËÌ¾Ê½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤ò2024Ç¯½Õ¤Ë½¤Î»¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÊõ¾þÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¤ß¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ïº£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Ãæ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²¿¤«¤ÈÉÔ¼«Í³¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØÀ¯¼£¡Ù¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¼£°Â¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¡¢³¹ÊÂ¤ß¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÃæ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯Í¾¤ê¤À¤¬¡¢¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¥¹¥³¥¢¤Ï´û¤Ë90ÅÀ¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¤âÆüËÜ¤Ç±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ç·ëº§¤·¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶á¤¯±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¿½ÀÁ¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¡ÖÆüËÜÎ±³Ø¡×¢ª¡ÖÆüËÜ¤Ç½¢¿¦¡×¢ª¡Ö¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¡×¢ª¡ÖÆüËÜ±Ê½»¸¢¼èÆÀ¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤¬ºòº£¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¼èºàÈÉ¤¬¡¢½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡ÖÎ±³Ø¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¿·µ¬Æþ¹ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î¿ô¤ò·î´Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï1Ëü1618¿Í¤Ë¤â¾å¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î¿Í¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ÊÆÃ¼ìÍ×°ø¤Î·î¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¡¦Î±³Ø¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åý·×¾å¤«¤é¤âÇ¡¼Â¤ËÊ¬¤«¤ë¡£
ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÆþ¹ñÀ©¸Â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬º£¸å¡¢ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÎ®¤ì¤Ï°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
