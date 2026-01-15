¾ÃËÉÄ£¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¡»³²Ð»öÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî
¡¡ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ï1·î15Æü¡¢Ì¡²è¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¡Ê»³²Ð»ö¡Ë¤ÎÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¥Áç¤ä¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä²°³°³èÆ°¤Ç¤Î²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖSTOP»³²Ð»ö¡ª¡×¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤àÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢²Ð¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¹¤³¤È¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÃí°ÕÅÀ¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤´¤È¤Î¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤²Ð¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ê¤É¤Ø¤Î»öÁ°¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬É¬Í×¡×¤È°ÆÆâ¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ë»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡½ÕÀè¤ËÂ¿È¯¡¢¤¿¤²Ð¤¬¼ç°ø¤È¤Ê¤ëÎÓÌî²ÐºÒ
¡¡¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿Í°ÙÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÉÔÃí°Õ¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·îÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²Ð¸¶°ø¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¤¿¤²Ð¤¬Â¿¤¯¡Ê32.5¡ó¡Ë¡¢²ÐÆþ¤ì¡Ê18.9¡ó¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÌóÈ¾¿ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¥Áç¤ä¾¯±«¤¬Â³¤¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¦±ä¾Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯É÷¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡×¤¬¡¢»ÔÄ®Â¼Ä¹¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤¿¤²Ð¤Ê¤É²°³°¤Ç¤Î²Ð¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¡¢·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²°³°¤Ç¤Î²Ð¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌýÃÇ¤¬Âç¤¤Ê²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Ð¤Î°·¤¤¤Ë¤Ï°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
