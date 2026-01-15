Ãæ¹ñ¿Í6³ä¤¬Ìó680Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼Ö¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò·×²è¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¼Ö¤Ï¡©
½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¿·¼Ö¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
À¤³¦ºÇÂç¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¥Ç¥í¥¤¥È¡¦¥È¥¦¥·¥å¡¦¥È¡¼¥Þ¥Ä¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼«Æ°¼Ö¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î²óÅú¼Ô¤Î63¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö30Ëü¸µ¡ÊÌó680Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¡×¤Î¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·×²è¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â30Ëü¡Á39Ëü9900¸µ¤Î³ä¹ç¤¬30¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¼¡¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¼Ö¤ÎÍ½»»¤ò30Ëü¸µ°Ê¾å¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1ÂæÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê¼Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤·¤Æº£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¼Ö¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤¦¼Ö
¼«Æ°¼Ö¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Öµ¥¼ÖÇ·²È¡ÊAutohomeInc¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¼ã¼Ô¤Î1ÂæÌÜ¤Î¼Ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬Ìó1500·ï¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¥È¥Ã¥×3¤ÏÁ´¤Æ¿·¥¨¥Í¼Ö¤Ç¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Î¸µUP¡¢¿¼Íõ¡ÊDeepal¡Ë¤ÎSL03¡¢´ñ¿ð¡ÊChery¡Ë¤ÎiCAR03¡£²Á³Ê¤Ï11Ëü7500¸µ¤«¤é16Ëü500¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë´ñ¿ð¤ÎiCAR03¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¼Ö¤Ï¼ã¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦ÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¶Ð¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¼Ô¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1ÂæÌÜ¤Î¼Ö
Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Ï¿¦¾ì¤ÎÀÊ¤è¤ê¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¼Ö¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÉß¤±¤Ð¡¢Ãë¿²¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÓÌî¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¿·¥¨¥Í¼Ö¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ò½¼ÅÅ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëµðÂç¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¶õ´Ö¤ò¡¢¼ã¼Ô¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂßÀÚ±Ç²è´Û¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¼ã¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ÏÆ°¤¯¡ÖÍ×ºÉ¡×¤Ç¡¢¶¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±«É÷¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë