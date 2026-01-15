ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¢2027Ç¯³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë½Ð¾ì·èÄê¡ª
¡¡À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤Ï14Æü¡¢2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½Ð¾ì12¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè4²óÂç²ñ¤Ï¡¢WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤È¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÍ½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢WBSC¥×¥ì¥ß¥¢12 2027¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¥Á¡¼¥à¤¬ 2026Ç¯¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡WBSC¤ÏÍ½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë8¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á7¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢14°Ì¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢15°Ì¥Á¥§¥³¡¢16°Ì¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢17°ÌÃæ¹ñ¡¢18°Ì¥É¥¤¥Ä¡¢19°Ì¥¤¥®¥ê¥¹¡£20ÈÖÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¥«¥Ê¥À¡¢¤Þ¤¿¤Ï2¼¡Í½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³«ºÅ¹ñ¤¬¥È¥Ã¥×20·÷³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
