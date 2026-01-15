¡Ú²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¡Û2026Ç¯½Õ¤Ï¡© ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¡ÖÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¡¡¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï2·î¾å½Ü¤«¤é¡ÚÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¡ÊÂè3Êó¡Ë¤ò¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û2026Ç¯¤Î²ÖÊ´¡ÖÈô¤Ó»Ï¤á¡¦¥Ôー¥¯¡¦Èô»¶ÎÌ¡×¤ÎÍ½Â¬
ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Èô¤Ó»Ï¤áÍ½ÁÛ
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬2·î¾å½Ü¤Ë¶å½£¤äÅì³¤¤Ê¤É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï2·îÃæ½Ü¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢´¨ÃÈ¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Æü¤Ë¤Ï²ÖÊ´¤¬¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ó»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Èô»¶³«»Ï¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï3·î¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ôー¥¯
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ôー¥¯»þ´ü¤Ï¡¢Áá¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ôー¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ôー¥¯¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥¹¥®¡¢¥Ò¥Î¥¤È¤âÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Èô»¶ÎÌÍ½Â¬
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯²Æ¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¡¦Â¿¾È¤ÇÍº²Ö¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢°ìÊý¡¢2025Ç¯½Õ¡ÊÁ°¥·ー¥º¥ó¡Ë¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¡£
Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤ÍâÇ¯¤ÏÍº²Ö¤Î·ÁÀ®¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÁ°¥·ー¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤ÏÁ°¥·ー¥º¥ó¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£