¡¡½÷Í¥¤ÎÅì¤Á¤Å¤ë(65)¤¬à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õÇúÎö¥Ø¥¢¡¼á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Åç¤Ø¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÇGO¡£Å·Á³¥¯¥ë¥¯¥ëÇúÎö¥Ø¥¢¡¼¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡£¼êÈ´¤¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶âÈ±¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¹õ±ï´ã¶À¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅöÀÎ¤Î¤Þ¤Þ²Ä°¦¤¤»Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤¬¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ä¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åì¤Ï1987¡Á95Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¶â»Ò¿®Íº¤Î³Ú¤·¤¤Í¼¿©¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î½éÂå¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤½÷ÀÍÌ¾¿ÍNO.1¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£