Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½Õ¤ÎÇÈÅó¡×½Ð±é½÷Í¥¤¬±ØÊÛ²°¤Î¼ÒÄ¹¤Ø¡Ä¸µ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ØÊÛ²°¤µ¤ó¤Î°ì¤Ä¡×
¸µ½÷Í¥¤¬Ï·ÊÞ±ØÊÛ²°¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡Ä
¡¡80Ç¯Âå¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤¬Ï·ÊÞ±ØÊÛ²°¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅ¾¿È¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÄºòÇ¯¤ÎÊó¹ð¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ä¾Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦(¶ì¾Ð¤¤)¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ¿Ë»¤Ïµæ¶Ë¤Ç¤·¤Æ¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¡ÄPC¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÑ¤ß»Ä¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È1895Ç¯(ÌÀ¼£28Ç¯)¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛ²°¡Ö±ØÊÛ¤Î¤¢¤éÃÝ¡×6ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç¸µ½÷Í¥¤Î¿·ÃÝ¹À»Ò¤µ¤ó¡£
¡¡ºòÇ¯12·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤¨¾¾ºå¥Þ¥é¥½¥ó 2025¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¡¼ÂÀÏº¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥µ¥®¤Î¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢¥â¡¼ÂÀÏº¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖµíÆùÊÛÅö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤³ËÜÅö¤Ë¤ªÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ØÊÛ²°¤µ¤ó¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿·ÃÝ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¼£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë±é·à¤ò»Ï¤á¡¢1985Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½Õ¤ÎÇÈÅó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÄÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£²È¶È¤Ç¤¢¤ë±ØÊÛ²°¤ò·Ñ¤¤¤À¡£