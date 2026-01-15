¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÇÍî»¥¤·¤¿à¥Ñ¥ó¥¯Tá¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î...¾×·âÅê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¥³¡¼¥¬¥ó¥º¡¦¥¸¥ó¥í¥¦Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê
°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¾×·â
¡¡Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÇÍî»¥¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿!! ¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬Á÷ÎÁ¹þ¤ß\1,010¤ÇÍî»¥½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥³¥ì¤À¤è¡£Ãå¤ì¤ë¤«¡Á!°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¤È¤ÏÀµ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡Ä¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¬¥ó¥º¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¸¥ó¥í¥¦¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhite Riot(Çò¤¤Ë½Æ°)¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÍî»¥¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÎÇÄê¿©¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¾×·â»öÂÖ¤Ë¥¸¥ó¥í¥¦¤Ï¡ÖÃå¤ì¤ë¤«¡Á!¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¾×·â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡£ ¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö³×¥¸¥ã¥óÃå¤¿¤éÂç¾æÉ×¡×¡ÖÇä¤ì»Ä¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤ë¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡×¡Ö¤à¤·¤í¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£