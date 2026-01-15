¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¡Ö3¡¦27¡×³«ËëÀï¤Ï¸á¸å6»þÈ¾¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¡ÖÂÇÅÝ¾®µ×ÊÝÍµµª¡×¡¡¥Ñ¥ê¡¼¥°¤¬¾ÜºÙÆüÄøÈ¯É½
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤ÎÆþ¤Ã¤¿º£µ¨¸ø¼°Àï¤Î¾ÜºÙÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢3·î27Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤Ï¸á¸å6»þÈ¾¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£28Æü¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¡¢29Æü¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£ºòµ¨¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·ã¤·¤¯Áè¤¤¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡´û¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¾®µ×ÊÝÍµµª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡Ö°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£