¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤¿¤éµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡STU48¤ÎÀÐ¸¶ÐÒÆà¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½é·Ø¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤¿¤éµã¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä!!!!!!! ´èÄ¥¤ë¡×¤È¡¢¹Åç¸î¹ñ¿À¼Ò¤Î½é·Ø¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¹Åç¥Û¡¼¥à¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ô¥¿¥Ë¥å¡¼¡×¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç³¨ÇÏ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡ÖSTU48¤ÎÀÐ¸¶ÐÒÆà¤µ¤ó¤¬ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¡ÖSTU48¤Î¿·°æÍü°É¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¿ä¤·á¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³¨ÇÏ¤ÎÆâÍÆ¤ËÀÐ¸¶¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë´¶Æ°¤·¤¤ê¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤æ¡¼¤Ê¤ó¤â¤¹¤´¡×¡ÖTV¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ëÄø´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤¿¤Î¤¬´ñÀ×¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤³¤Î´ê¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£