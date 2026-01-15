´äÂ¼ÌÀ·û»á¡Ö¤¢¤ì¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡¡WBC2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¡©¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤Â¸ºß¡×
¡¡MLB¥ì¥¤¥º¡¢NPB¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿´äÂ¼ÌÀ·û»á¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÅÄÃæÂçµ®¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÃæÂçµ®¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£06Ç¯¡¢09Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î2Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëWBC¤¬º£Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£´äÂ¼»á¤Ï06Ç¯¡¢09Ç¯¤ÎWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÅö»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£´äÂ¼»á¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤«±ÇÁü¤ä¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁÌî¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¿¿¤Ã°Å¤ÎÃæ¤ÇÅÅµ¤¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈæÓÈ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ðÊó¤¬Ìµ¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤ÎÅê¼ê¤¬ºÇ¸å²¿¤òÅê¤²¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÉÝ¤µ¤âÁý¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼Â¸ºß¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤è¤ê¤âº£¤ÎÊý¤¬Ì¾¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÂåÉ½»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£