¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤¬ÃÂÀ¸¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Îº£Ç¯£±Æ¬ÌÜ¡¡Ê©£Ç£²¾¡¤Á¤ÎÊì¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤ÎÌÆÇÏ
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Î£Ê£Ò£ÁÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤Î½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤¬ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£±·î£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡ÊËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¡Ë¤¬£Ó£Î£Ó¡Ö£Ø¡×¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ËÒ¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÊ©£Ç£²¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤òÊì¤Ë»ý¤ÄÌÆÇÏ¡£½çÄ´¤Ë°é¤Æ¤Ð¡¢£²£°£²£¸Ç¯²Æ¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢£²£°£²£²Ç¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤É£²¡Á£µºÐ»þ¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Ç£±¤ò¾¡Íø¡Ê·×£µ¾¡¡Ë¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Î£²£°£²£´Ç¯¤ËÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¼ï²´ÇÏ½éÇ¯ÅÙ¤Î£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²£°£²Æ¬¤Ë¼ïÉÕ¤±¡£¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤Ï£²£°£²£µ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤È¤â¤Ë£±£°£°£°Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òÇÛÁê¼ê¤â¼Â¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£¼«¿È¤Ï£Â£Ã¥¸¥å¥ô¥§¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥¿¡¼¥Õ£²Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤â¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¤ä¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î»º¶ð¡Ê½Ð»ºÍ½ÄêÆü£±·î£²£°Æü¡Ë¤ÏÍ×ÃíÌÜ¡£Â¾¤Ë¤â£²£°£²£°Ç¯¤ÎºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥¶¥¥Ã¥É¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥é¥ô¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£´·î£³£°Æü¡Ë¡¢£³ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¥½¥À¥·¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¥¤¥Ê¥¹¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£³·î£²£´Æü¡Ë¡¢Ê©£Ç£±¡¦£²¾¡¤Î¥¢¥ô¥Ë¡¼¥ë¥»¥ë¥¿¥ó¤ÎÌ¼¤Ë¤Ê¤ëÎÉ·ì¤Î¥Ç¥¼¥ë¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£³·î£±£°Æü¡Ë¡¢»ç±ñ£Ó¾¡¤Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£²·î£²£°Æü¡Ë¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤¬»Ð¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¯¥é¥ó¥º¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£´·î£²£°Æü¡Ë¡¢ÂçºåÇÕ¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¤¬·»¤Ë¤Ê¤ë¥é¥ô¥¡¥ê¡¼¥Î¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£µ·î£±Æü¡Ë¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤¬»Ð¤Ë¤¤¤ë¥ë¥ß¥Ê¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Î»º¶ð¡ÊÆ±£²·î£±£¹Æü¡Ë¤Ê¤É·ìÅýÇÏ¤¬Â³¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£