¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¬¥¦¥ë¡ÊGAEUL¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥Ù¥¢¥É¥ì¥¹¤ÇÁÇÈ©²òÊü
¥¬¥¦¥ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÇò¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤ò1ËÜ¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤¿¤Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼É÷¤Î°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡IVE¥¬¥¦¥ë¡¢Çò¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¢¡IVE¥¬¥¦¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
