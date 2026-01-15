£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¡¡°ìÃÊ°Â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó²ðÆþ¸«Á÷¤ê¼¨º¶¤Ç60¥É¥ë³ä¤ì
Åìµþ»þ´Ö13:08¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.98¡Ê-2.02¡¡-3.29%¡Ë
¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤ÇÂçÉý²¼Íî¡£1¥Ð¥ì¥ë¡á60¥É¥ëÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»¦³²¤ò»ß¤á¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤â¤·½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤éÊ°³´¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
