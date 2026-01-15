¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüÈæ³°Áê²ñÃÌ¡¡³¤ÍÎ¿Ê½Ð¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤Ç°ìÃ×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÌÐÌÚ³°Áê¤Ï15Æü¡¢¥é¥¶¥í³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÅì¥·¥Ê³¤¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ³°Áê
¡ÖÅì¥·¥Ê³¤¡¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Þ¤¿¤Ï°Ò°µ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¤Ç³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
ÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¤Þ¤¿º£Ç¯¤ÎASEANµÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï3¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Áê¼ê¹ñ¤ÎËÉ±Ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¡¢OSA¡á¡ÖÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¶¯²½»Ù±ç¡×¤Î½ðÌ¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤·³¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù²ü´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¥Ü¡¼¥È¤Î³ÊÇ¼»ÜÀß¤òÌµ½þ»Ù±ç¤·¡¢¶¡Í¿³Û¤Ï9²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«±ÒÂâ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤¬¿©ÎÁ¤äÃÆÌô¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤òÁê¸ß¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖÊªÉÊÌòÌ³Áê¸ßÄó¶¡¶¨Äê¡áACSA¡×¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£