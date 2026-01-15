ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥é¥ó¥Áー¥Ë »ÅÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó4Ê¬³ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£°ìµ¤¤ËÄ´Íý¤·¤Æ»þÃ»¤Ë¤â¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤òÂçÉýÃ»½Ì¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Áー¥Ë »ÅÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó4Ê¬³ä 19¡ß19cm¡×¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÈ¯Çä¡£
4¤Ä¤ÎÎÁÍý¤òÆ±»þ¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¤ÊÄ´Íý´ï¶ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¤À¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§¥é¥ó¥Áー¥Ë »ÅÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó4Ê¬³ä 19¡ß19cm
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î
4Ê¬³ä¹½Â¤¤ÇÄ«¿©¤«¤é¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Þ¤Ç»þÃ»¤ò¼Â¸½
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÆâÉô¤¬4¤Ä¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¹½Â¤¤À¡£¤³¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥Êー¡¢Íñ¾Æ¤¡¢ÌîºÚßÖ¤á¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¤ª¤«¤º¤ò°ìÅÙ¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÊÌ¡¹¤ËÄ´Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»ÅÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é1Âæ¤ÇÆ±»þÄ´Íý¤¬´°·ë¡£Ä´Íý»þ´Ö¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àö¤¤Êª¤â¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÆâÀ£Ìó8.8cm¤Î¶Ñ°ì¤Ê¸ý·Â¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ê¤É¤òÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£¤Þ¤¿Ä«¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÌ¤êÎÉ¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤ººî¤ê¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÑµ×À¤òÄÉµá¤·¤¿µ¡Ç½ÅªÀß·×
ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ë¥¯¥¦¥§¥¢EK¥Þー¥Ö¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ºà¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ÎÅÉËì²Ã¹©¤ÏJIS¤ÎÂÑËàÌ×»î¸³¤Ç50Ëü²ó°Ê¾å¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶âÂ°¥Ø¥é¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡Ê¤¿¤À¤·³Ñ¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤Ç¡¢Äì¤Î¸ü¤µ¤Ï3mm¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ·Á¤Ë¶¯¤¯Ç®¥à¥é¤â¾¯¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÈÄ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Òー¥¿ー¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
»ý¤Á¼ê¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Ä´ÍýÃæ¤ÎÁàºîÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤âÌ¥ÎÏ
¡Ö¥é¥ó¥Áー¥Ë »ÅÀÚ¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó4Ê¬³ä¡×¤Î²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄ´Íý´ï¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥®¥ã¥é¥êー
