¼ã¼ê¤Î¶¥±é¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¤ÎÌ¾ÍÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¿¤Á¤¬·èÄê¡Ä¥«ー¥á¥í¤ä¥«ー¥¿ー¤é¤¬»²Àï
¡¡1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢2·î14Æü¤ÎNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É½éÆü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 ¥«¥¹¥È¥íー¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÌ¾ÍÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë¤¿¤Á¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¥«ー¥á¥í¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡Ê¸µ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Û¤«¡Ë¡¢¥Ó¥ó¥¹¡¦¥«ー¥¿ー¡Ê¸µ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤Û¤«¡Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥·ー¡¦¥Þ¥°¥ì¥Ç¥£¡Ê¸µ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Û¤«¡Ë¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥Ðー¥¹¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Û¤«¡Ë¤Î4Ì¾¡£
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢1¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈG¥êー¥°ÁªÈ´¥Áー¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬1～2Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤·¤Æ¡¢3¥Áー¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤Î4¥Áー¥à¤¬¥ß¥Ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Presenting the honorary head coaches for the 2026 Castrol Rising Stars!
NBA Rookies and Sophomores will be drafted onto three teams on Tuesday (1/27) at 7:00pm/et on Peacock, with NBA G League players to comprise the fourth team.
The four teams will compete in the Castrol¡Ä pic.twitter.com/lb37AOyoHC
¡ÚÆ°²è¡Û2025Ç¯¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¤ò¥×¥ìー¥Ð¥Ã¥¯¡ª